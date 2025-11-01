Премьер Канады извинился перед Трампом за антитарифную рекламу
По словам Карни, он сделал это во время ужина, устроенного президентом Южной Кореи на саммите Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет The Guardian.
Карни рассказал журналистам, что просил премьера Онтарио Дага Форда не размещать ролик, в котором использовалась цитата Рональда Рейгана о торговых войнах. Несмотря на его возражения, реклама все же вышла в эфир. В ответ Трамп заявил об увеличении тарифов на канадские товары и приостановил торговые переговоры с Оттавой.
Американский лидер позже отметил, что у него был "приятный разговор" с Карни, однако подтвердил, что переговоры с Канадой пока не возобновятся.
Во время азиатского турне Карни также провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав ее "поворотным моментом" в отношениях двух стран. Он подчеркнул, что Канада стремится снизить зависимость от США, и этот процесс уже начался.