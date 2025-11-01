#Народный юрист
Мир

Премьер Канады извинился перед Трампом за антитарифную рекламу

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 14:48 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что принес личные извинения президенту США Дональду Трампу за политическую рекламу, направленную против американских пошлин, сообщает Zakon.kz.

По словам Карни, он сделал это во время ужина, устроенного президентом Южной Кореи на саммите Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет The Guardian.

Карни рассказал журналистам, что просил премьера Онтарио Дага Форда не размещать ролик, в котором использовалась цитата Рональда Рейгана о торговых войнах. Несмотря на его возражения, реклама все же вышла в эфир. В ответ Трамп заявил об увеличении тарифов на канадские товары и приостановил торговые переговоры с Оттавой.

Американский лидер позже отметил, что у него был "приятный разговор" с Карни, однако подтвердил, что переговоры с Канадой пока не возобновятся.

Во время азиатского турне Карни также провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав ее "поворотным моментом" в отношениях двух стран. Он подчеркнул, что Канада стремится снизить зависимость от США, и этот процесс уже начался.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
