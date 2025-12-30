10 добрых историй, которые вдохновили казахстанцев в 2025 году

В год Зеленой Деревянной Змеи Zakon.kz рассказал тысячи историй о судьбах, талантах, подвигах невероятных казахстанцев. Каждая из них уникальна и проникает до глубины души. Несмотря на сложный выбор, редакции все же удалось отметить 10 самых интересных личностей уходящего 2025-го.

Деревья Бектай ата

Пожалуй, начнем подборку с аксакала, который заслуживает большого уважения. 85-летний Бектай Сулейменов из Кызылорды вырастил больше двух миллионов деревьев. Он на протяжении всей жизни каждый день с неизменным кетменем в руках обходит зеленые владения в собственном питомнике.

Свое первое в жизни деревце – абрикос – вместе с отцом он посадил в три года. Любовь к природе привела его в 1965 году в Казахский сельскохозяйственный институт, где он стал специалистом лесного хозяйства. Работал в нескольких коммунальных лесных хозяйствах области.

Но популярность ему принесла акция "Таза Қазақстан", и о нем стали узнавать земляки. Теперь для многих аташка – пример неустанного труда и настоящий экогерой.

"Климат в Приаралье суровый: летом – знойная жара, зимой – сильные ветра. В Кызылординскую область привозят на продажу разные виды саженцев, есть и экзотические для наших мест, такие как туи, ели, можжевельники. Кто-то высаживает их, и они гибнут. В таких случаях ссылаются на плохой уход. Но если эти же деревья высаживать саженцами из семян, которые сам вырастил, то даже при плохом уходе они вырастут. В этом деле у меня большой опыт, так как раньше я продавал до 100 тыс. саженцев для озеленения Кызылорды. Более 30 тыс. саженцев ежегодно выращивал и продавал для дачников, хозяев приусадебных участков и всех желающих". Бектай Сулейменов

Фото: Нурболат Нуржаубай

Бектай ата своим примером уже давно всем доказал, что Кызылорду можно превратить в зеленый город. Несмотря на то, что сейчас зима, работа у него не останавливается. Он высаживает самые разные саженцы.

Под маской добра

В этом году у страны свой герой – "Странник в маске", который помогает нуждающимся и предпочитает оставаться анонимным. Черные солнцезащитные очки, медицинская маска, кепка, толстовка с капюшоном и рюкзак с деньгами – именно так появляется волонтер перед теми, чьи мечты намеревается исполнить.

Мужчина признался, что его зовут Абдуллах, он бизнесмен, безвозмездно отдает часть дохода семейной компании. Его цель – вдохновлять общество на благие свершения. На просторах интернета он появился летом этого года.

"Меня зовут Абдуллах, живу в Алматы, занимаюсь бизнесом. Женат, у меня четверо детей. Супруга говорит, что я честный, порядочный и пунктуальный. Люблю рыбалку и занимаюсь благотворительностью. Раньше мои родители не скупились и делились своим заработком с нуждающимися, я решил не обрывать эту цепочку милосердия. Считаю, что добро должно исходить от сердца", – коротко рассказал о себе Абдуллах.

После просмотра видео, которые публикует "Странник в маске", не остается сомнений, что его поступки и есть добро. Пронзительные истории, неподдельные эмоции и вера в человечность. Например, заправщик по имени Баха имеет инвалидность второй группы, но ради своих троих детей неустанно трудится. Поэтому благотворитель решил обрадовать его семью и вручил ему 13 млн тенге.

"Рука дающего не оскудеет, чем больше вы будете давать, тем больше к вам вернется", – говорит алматинец, призывая всех проявлять щедрость.

Хранитель Алма-Арасана

Горы стали вторым домом для алматинца Тимура Хасенова. Туда он ходит каждые выходные на протяжении пяти лет. Сначала покорял пики, а потом стал закаляться в бурлящей реке.

В последние годы его маршрут был неизменным – это ущелье Алма-Арасан. Живописные виды так и радуют глаз, дарят заряд бодрости и внушают душевное спокойствие.

Правда, мусор среди красоты, к сожалению, не редкость и сильно огорчает. Но парень не проходит мимо беды, что-нибудь захватить до урны. Вскоре к нему присоединились единомышленники. Работа не для брезгливых, сразу предупреждает молодой человек. В его волонтерской команде сначала изъявили желание трудиться больше 40 человек, но в итоге активных осталось 10.

"Круглый год, какая бы погода ни была, мы с ребятами ходим закаляться к горной реке, это придает нам сил. С каждым разом горы становятся все более популярным местом отдыха казахстанцев и туристов. Из-за чего там образовались свалки. Я выложил у себя в соцсетях видео, как мы собираем мусор, и оно залетело. Мы сделали традицией чистить горы каждую неделю. Отбирали разные локации. Отмыли "Лестницу здоровья", почистили Горельник. Но забросили их, в последний раз были там 1,5 года назад. Поняли, что там есть люди, которые следят за порядком. А вот в Алма-Арасане была обратная сторона". Тимур Хасенов

На маршрут волонтеры выходят с семи часов утра. Прочесывают склоны и реки. С пустыми руками никогда не возвращаются. Вывозят в среднем три мешка. Рекорд был – 35.

Топ отходов возглавляют влажные салфетки, пластиковые и стеклянные бутылки, кофейные стаканчики, обертки от конфет и чипсов.

Экоактивист считает, что у каждого человека должна быть чистая совесть. Горы – наш общий дом. Нужно уважать природу – это живое пространство. Убирать свой мусор и захватить чужой. Без лишних вопросов, больше действий.

Возвращение ортеке

59-летний Казым Аманкосов из Тараза – разносторонняя личность: художник, скульптор и педагог. Особый интерес он проявляет к ремеслу, с гордостью пропагандирует казахскую национальную культуру. Он по зову сердца смастерил почти 300 домбр, 30 кыл-кобызов, жетыген и другие музыкальные инструменты.

Пристальное внимание приковывает ортеке – древний тюркский инструмент, который считался исчезнувшим. Мужчина не только возродил его, но и внес свою лепту. Прежде всего он увлекает необычным видом: барабан из верблюжьей кожи в виде высокого деревянного стула, а на плоскости из этого же материала выточен горный козел.

Инструмент сопровождает игру домбры. При ее звучании на поверхности в такт танцует фигурка, излучая гармоничные щелчки.

Зрелище фантастическое. Любой, кто судит со стороны, может принять выступление за обман зрения или вовсе посчитать, что все работает на батарейках. Сам автор, хоть и не раскрывает мельчайших подробностей, отвечает просто: все кроется в законах физики.

"В 90-е годы работал преподавателем в культурно-просветительном училище. В газете увидел короткую заметку про ортеке. Там было написано, что его нашли при раскопках древнего Отрара. Сначала не могли разобраться, потом выяснили, что он якобы был 1000-летней давности. Я почему-то никогда не видел его. Решил создать его сам. Шесть лет работал над ним. Сначала горный козел не танцевал, но довел начатое до конца, неразделимо связав с домброй". Казым Аманкосов

Вот уже 29 лет мастер выступает со своим необычным творением, каждый раз собирая толпы восхищенных зрителей и срывая бурные овации. Радовать их исполнитель горд. К тому же иностранцы не раз уговаривали его продать танцующего горного козла. Но автор считает, что он наследие казахского народа.

Картины из костей

Если Бог из ребра Адама сотворил Еву, то житель Акмолинской области Бектас Кәрім из костей животных создает настоящие произведения искусства.

64-летний мастер работает художником-живописцем в городском Дворце культуры и спорта. Вот уже больше 10 лет он занимается древнейшим искусством – резьбой по кости. Эту редкую специальность может освоить исключительно талантливый человек. Основным материалом для резьбы мастеру служит лопаточная кость – жаурын, которая для казахов имеет сакральное значение. Эту кость по традиции подают уважаемому гостю.

"Я – художник, пишу картины, в частности, акварелью. В 2014 году у меня спонтанно возникла идея поработать с костью. В ауле часто слышал от старейшин, что изделия и украшения из нее – оберег. Посчитал, что лучше всего буду работать только с лопаточной костью домашнего скота, поскольку она считается священной в казахской мифологии". Бектас Кәрім

Фото: из личного архива Бектаса Кәрім

Мастеров по косторезному искусству казахи называют сүйекші. За эти годы Бектас Кәрім вывел свою формулу для получения качественного результата. Работать с таким ценным материалом нужно предельно аккуратно. Несмотря на то, что кости достаточно прочные, при неправильной резке могут появиться трещины. Да и ошибок при вытачивании фигуры допускать нельзя, поскольку их уже невозможно будет исправить. Каждый штрих, рез, складку своей скульптуры автор делает вручную. Главное, чтобы в мастерской было хорошее освещение, потому что все детали прорабатываются с ювелирной точностью.

Художник больше всего любит передавать казахский дух, то, что имеет причастность к его народу. Оттого и получаются лошади, бродящие в степях, горные козлы на вершине скал и беркут, расправляющий крылья. Детали каждой работы можно разглядывать часами.

В пасти у волка

10 лет назад, когда Жанне Базаровой диагностировали системную красную волчанку, она засомневалась в способностях отечественных врачей и искала помощи у посторонних. За рубежом, у целителей, лечение ядами – изнурительный путь все равно привел ее на больничную койку. Девушка сама предупреждает, что является примером того, как не надо поступать. Потому что прошла достаточно тернистый путь, пока не приняла свою болезнь и не научилась жить в этом состоянии.

Системная красная волчанка – хроническое аутоиммунное редкое заболевание, которое очень сложно распознать у пациента. Она маскируется под разными симптомами, ошибочно атакуя здоровые ткани и органы. Причем в большинстве случаев в зоне риска оказываются женщины репродуктивного возраста.

Фото: из личного архива Жанны Базаровой

До болезни алматинка 18 лет успешно проработала в финансовой структуре банка, вела активный образ жизни, любила спорт. Но из-за недуга пришлось все начать с чистого листа. И лучшее, что она сделала, – основала пациентскую организацию, чтобы помогать таким же, как она.

"Я ради себя это сделала. У меня не было мечты спасать людей, быть полезной для общества. В этом никогда не видела своего призвания. Но из-за того, что столкнулась с "волком" и нашла в себе силы усмирять его, хотела делиться опытом с другими. Все это постепенно переросло в такое сообщество". Жанна Базарова

Вот уже семь лет, как ревматологи и пациенты с СКВ объединили силы. Реализовать проекты удается благодаря неравнодушным казахстанцам. Посетителям оказывается психологическая, юридическая, образовательная помощь.

В фонде подчеркнули, что не организовывают сборы, поскольку орфанные препараты предоставляются бесплатно. В настоящее время в пациентском чате состоит свыше 10 тыс. человек. Однако не все из них страдают системной красной волчанкой. Часть из них – их близкие, ведь поддержка родных здесь нужна как никогда.

Разбит, но не сломлен

До 2017 года Никита Ермаков был самым обычным парнем. Он родом из Шахтинска, долгое время жил в Караганде. А потом случилось падение, которое кардинально изменило его жизнь.

"Помню все до мельчайших подробностей. 2 августа 2017 года я работал высотником. Мы монтировали плиты на кровле. Была высота седьмого этажа. Оставалось буквально две плиты зафиксировать. И одна из них, на которой я стоял, немного съехала. Я был пристегнут, но все равно карабин не выдержал и лопнул. Все случилось за доли секунды. Сорвался с вершины 17 метров. Даже помню момент падения. Лежал на земле. Ко мне подбежали коллеги, и я им сказал, что не чувствую ног". Никита Ермаков

Две недели комы, 1,5 года нахождения в больнице в лежащем положении и попытка понять, за что все это. Врачи не давали утешительных прогнозов из-за перелома позвоночника. Но парень пообещал себе, что наперекор судьбе однажды будет ходить. Благодаря другу он начал посещать фитнес-зал. Правда, перепробовал множество видов спорта. Но больше всего ему по душе оказался армрестлинг. Никита Ермаков громко заявил о себе. В его копилке золотые награды четырех чемпионатов мира, пяти чемпионатов Азии, шести чемпионатов Казахстана. И это лишь начало, уверен герой.

Также он работает реабилитологом с детьми, помогая им восстановиться морально и физически. На своем примере он показывает им, что даже золотая медаль по зубам, главное – не сдаваться.

В горах нет гендерного разделения

Раньше восьмитысячники и могущественные пики Земли казались доступны лишь богачам и профессиональным альпинистам. И то исключительно везучим. Однако это представление казахстанцы изменили в корне. Технолог из Астаны Жамиля Баширова влюбилась в горы и штурмовала самые экстремальные вершины мира.

Несмотря на то, что астанчанка относит себя к категории любителей, за столь недолгий срок она успела вписать свое имя в историю и покорить самую высокую гору мира – Эверест (8848 м), высочайшую точку Европы – Эльбрус (5642 м), "корону" Южной Америки – Аконкагуа (6962 м), а также пики Ленина (7134 м) в Кыргызстане и Лобуче (6119 м) в Непале.

Конечно, все происходило не по волшебному взмаху. Для этого потребовались усиленный труд, вера в мечту и сильный дух. Даже тогда, когда альпинистка терпела неудачи.

"В нашей стране я знаю много прекрасных и сильных женщин-альпинистов. В горах нет гендерного разделения. Условия для мужчин и женщин абсолютно одинаковые. Ты проходишь те же маршруты, несешь такой же груз по весу, ставишь сам себе палатку. Того, что ты девочка и все пропустят тебя вперед, возьмут твой рюкзак – нет. Если говорить про человеческую сторону, то девочки более терпеливые, выносливые и заботливые". Жамиля Баширова

В этом году женщина поднялась на самую высокую точку Антарктиды – массив Винсон (4892 м). Теперь она ставит себе новые цели: водрузить флаг Казахстана на горах Килиманджаро и Денали.

Казахский стиль со вкусом

Чтобы в 21 год блистать на высоких подиумах, безусловно, нужен божий дар. Работы дизайнера из Тараза Тимура Турсункулова приводят в восторг самых избалованных модников. Ему всего 21 год, а он уже является международным дизайнером одежды и создает собственный бренд Timur Tursunkulov.

Он создает одежду, которая сочетает в себе традиционные элементы культуры Казахстана с модными тенденциями. В своих коллекциях старается переосмыслить национальные мотивы, орнаменты и формы, чтобы они выглядели современно и были понятны людям по всему миру.

"Моя одежда предназначена для тех, кто ценит индивидуальность, красоту и уникальность. Для людей, которые хотят выделяться и при этом оставаться верными своей культуре и корням. Для меня важно, чтобы каждая вещь рассказывала историю, несла культурный код, а также была комфортной, функциональной и визуально выразительной. Хочу, чтобы через одежду люди могли чувствовать связь с культурой и ощущать ее современное звучание". Тимур Турсункулов

За плечами казахстанца активное участие в международных показах в таких странах, как Сербия, Китай, Италия, Франция, Румыния, Германия, Сингапур, Таджикистан, Россия и не только.

В самое сердце попал недавний показ моды в Париже. О славе Тимура Турсункулова прогремели соцсети. Оказалось, что организатор и основатель Paris City Fashion Week лично вышел на связь с юным дизайнером и пригласил его принять участие в мероприятии.

Событие собирало участников со всего мира: дизайнеров, производителей, модных журналистов и критиков. Цель была не только продемонстрировать коллекции, но и обменяться опытом, наладить международные связи и показать, что Казахстан имеет сильную школу дизайна и уникальную культурную идентичность, которую можно донести через моду.

Казахские народные песни: чисто и душевно

Что-то модно, а что-то вечно – это как раз таки про песни. И, к большому счастью, даже листая соцсети, можно познакомиться с красивым фольклором.

37-летняя астанчанка Асем Есенова ведет необычный контент в Instagram. Она под псевдонимом Асем Дыбыс исполняет казахские народные песни. По ее словам, казахские народные песни возвращают ее в детство, и они очень богаты на фольклор. И самое время напомнить о них молодежи.

"У меня появилось желание исполнять казахские народные песни в таком виде, в каком пела в детстве мама: тихо, чисто, наедине с собой. Я выбираю мелодичные песни, потому что они звучат красиво даже без сопровождения. Обожаю наш гимн. Помню, в начальных классах мы его пели по куплетам. Я тихонечко напела преподавателю, ей так понравилось, что она просила не останавливаться и допеть до конца. Еще близка сердцу "Жиырма бес", она ассоциируется у меня с кадрами фильма "Транссибирский экспресс", где играет Асанали Ашимов, он вызывает чувство ностальгии. Сколько разного я перепела, но песни не заканчиваются. У меня практически бесконечный список, что еще можно спеть". Асем Есенова

За год два режиссера взяли песни и голос Асем Есеновой к своим фильмам. Она радуется этому и считает неплохим достижением. Нередко подписчики просят певицу создать аудиозаписи песен, а также снять интересные клипы, над этим она сейчас задумалась.