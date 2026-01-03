#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Удар по Каракасу: Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН

Петро призвал провести срочное заседание ООН, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 12:45 Фото: скриншот видео
Президент Колумбии Густаво Петро призвал провести срочное заседании ООН и организации американских государств из-за ракетного удара по венесуэльскому Каракасу, сообщает Zakon.kz.

Об этом политик написал в соцсети X (бывшаяTwitter).

"Необходимо немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН, в котором участвует Колумбия, для установления международной законности агрессии против Венесуэлы. Подразделение быстрого реагирования (PMU) активировано в Кукуте, и оперативный план введен в действие на границе", – написал Петро.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Прошло экстренное заседание Совбеза ООН из-за ракетного удара по больнице в Киеве
01:05, 10 июля 2024
Прошло экстренное заседание Совбеза ООН из-за ракетного удара по больнице в Киеве
Лишенный визы США президент Колумбии предложил перенести штаб-квартиру ООН
18:22, 27 сентября 2025
Лишенный визы США президент Колумбии предложил перенести штаб-квартиру ООН
Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН
08:42, 20 февраля 2023
Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: