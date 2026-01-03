Удар по Каракасу: Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН

Президент Колумбии Густаво Петро призвал провести срочное заседании ООН и организации американских государств из-за ракетного удара по венесуэльскому Каракасу, сообщает Zakon.kz.

Об этом политик написал в соцсети X (бывшаяTwitter).

"Необходимо немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН, в котором участвует Колумбия, для установления международной законности агрессии против Венесуэлы. Подразделение быстрого реагирования (PMU) активировано в Кукуте, и оперативный план введен в действие на границе", – написал Петро.

Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela.



El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera.https://t.co/SKpEf2ZF8T — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США.