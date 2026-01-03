#Казахстан в сравнении
Мир

В столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США

в Каракасе произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 11:54 Фото: pixabay
Около военной базы на юге столицы Венесуэлы, в Каракасе, прогремели взрывы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hindustan Times, местные жители в районе инцидента остались без электричества.

Несколько иностранных СМИ пишут, что люди слышали по меньшей мере семь взрывов и низколетящие самолеты.

Ситуация произошла на фоне конфликта с США, который обострился за последние несколько месяцев. Власти Соединенных Штатов несколько раз проводили операции, которые, по их утверждениям, были направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Более того, генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Между тем сам Мадуро публично обратился к США на английском языке, многократно призывая к миру: "Нет войне… Только мир… Мир навсегда!"

Видео с последствиями инцидента в Каракасе распространяются в соцсетях. О пострадавших пока не сообщается. Власти Венесуэлы официально еще не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что ситуация между США и Венесуэлой накалилась: в ноябре Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее официально закрыто для любых полетов.

