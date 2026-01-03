В столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США

Около военной базы на юге столицы Венесуэлы, в Каракасе, прогремели взрывы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hindustan Times, местные жители в районе инцидента остались без электричества.

Несколько иностранных СМИ пишут, что люди слышали по меньшей мере семь взрывов и низколетящие самолеты.

Ситуация произошла на фоне конфликта с США, который обострился за последние несколько месяцев. Власти Соединенных Штатов несколько раз проводили операции, которые, по их утверждениям, были направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Более того, генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Между тем сам Мадуро публично обратился к США на английском языке, многократно призывая к миру: "Нет войне… Только мир… Мир навсегда!"

Видео с последствиями инцидента в Каракасе распространяются в соцсетях. О пострадавших пока не сообщается. Власти Венесуэлы официально еще не прокомментировали ситуацию.

🚨 BREAKING: At least six large EXPLOSIONS have just occurred throughout Caracas, the capital of Venezuela



Unconfirmed reports of potential U.S. airstrikes targeting military infrastructure



President Trump may have just dropped the hammer. pic.twitter.com/R0iLgG9303 — Nick Sortor (@nicksortor) January 3, 2026

Ранее сообщалось, что ситуация между США и Венесуэлой накалилась: в ноябре Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее официально закрыто для любых полетов.