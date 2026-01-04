В России придумали, как защитить рынок жилья от "схемы Долиной"
Об этом РИА "Новости" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ключевым нововведением может стать так называемый "период охлаждения": деньги, полученные от сделки с недвижимостью, будут блокироваться на депозите сроком до недели. За это время участники сделки смогут спокойно проверить документы и убедиться, что решение принято без давления и обмана.
Также депутаты предлагают запретить перевод средств за квартиру третьим лицам – деньги должны поступать строго продавцу недвижимости. Сделки предлагается проводить исключительно в безналичном виде.
По словам Аксакова, это поможет пресечь манипуляции с двойными ценами, когда в договоре указывается одна сумма, а фактически передается другая.
"Если вы действуете законно, вам нечего бояться", – подчеркнул парламентарий.
Законопроект подготовила фракция "Справедливая Россия", однако документ, по словам Аксакова, может быть дополнен и другими механизмами защиты. Речь идет о борьбе со схемами, при которых продавцы после получения денег отказываются передавать жилье, заявляя, что находились под влиянием мошенников.
Эта практика получила в народе названия "схема Долиной" или "бабушкин вариант" и уже стала реальной угрозой для рынка недвижимости.
Ранее мы сообщали о том, что Лариса Долина сохраняет элитное жилье за собой.