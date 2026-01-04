#Казахстан в сравнении
В России придумали, как защитить рынок жилья от "схемы Долиной"

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 08:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Госдуме России готовятся пытаются уничтожить одну из самых запутанных схем мошенничества на рынке жилья – так называемую "схему Долиной". В первом квартале 2026 года депутаты планируют принять специальный закон, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА "Новости" сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ключевым нововведением может стать так называемый "период охлаждения": деньги, полученные от сделки с недвижимостью, будут блокироваться на депозите сроком до недели. За это время участники сделки смогут спокойно проверить документы и убедиться, что решение принято без давления и обмана.

Также депутаты предлагают запретить перевод средств за квартиру третьим лицам – деньги должны поступать строго продавцу недвижимости. Сделки предлагается проводить исключительно в безналичном виде.

По словам Аксакова, это поможет пресечь манипуляции с двойными ценами, когда в договоре указывается одна сумма, а фактически передается другая.

"Если вы действуете законно, вам нечего бояться", – подчеркнул парламентарий.

Законопроект подготовила фракция "Справедливая Россия", однако документ, по словам Аксакова, может быть дополнен и другими механизмами защиты. Речь идет о борьбе со схемами, при которых продавцы после получения денег отказываются передавать жилье, заявляя, что находились под влиянием мошенников.

Эта практика получила в народе названия "схема Долиной" или "бабушкин вариант" и уже стала реальной угрозой для рынка недвижимости.

Ранее мы сообщали о том, что Лариса Долина сохраняет элитное жилье за собой.

Аксинья Титова
