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Общество

Схема "матрешки": казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, сетевой маркетинг, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 11:17 Фото: freepik
О новом виде мошенничества предупреждают жителей Казахстана. Называется он схема "матрешки", сообщает Zakon.kz.

По своей сути, как пишет 3 марта 2025 года Telegram-канал aqparatsaqsysy, схема стандартная, но по способу реализации все же немного необычная. Чем-то смахивает на "плохого и хорошего копа".

В общем, мошенники поочередно связываются с жертвами под видом сотрудников сотового оператора, портала eGov и различных финансовых или правоохранительных организаций. Причем каждый последующий собеседник обвиняет предыдущего в мошенничестве.

Как и обычно, вначале они пытаются "продлить" срок действия SIM-карты жертвы и просят продиктовать код из SMS.

Затем звонит оператор из электронного правительства, который может сказать, что аферисты взломали личный кабинет eGov и украли все данные жертвы и ЭЦП для оформления кредитов в различных МФО. Аферист тоже может запросить SMS-коды и другие персональные данные.

Напоследок жертве звонят якобы сотрудники МФО, МВД или КНБ и сообщают, что все предыдущие собеседники были мошенниками, и теперь у них есть весь набор средств, данных и прав, чтобы брать кредиты и переводить деньги жертвы. Поэтому они предлагают перевести все денежные средства на "безопасный" счет, после чего они заблокируют банковские счета и личный кабинет потерпевшего в eGov, чтобы мошенники не смогли украсть деньги и взять кредиты.

В результате этой многоуровневой схемы деньги жертв оказываются в руках аферистов, а иногда на них еще оформляли и кредиты. Были случаи, когда люди не попадались на уловки вначале, но доверялись мошенникам на следующих уровнях этой многоходовочки.

Специалисты Telegram-канала напомнили:

  1. При общении по телефону с незнакомыми людьми не сообщайте коды из SMS-сообщений и другую персональную информацию.
  2. Не переводите деньги на неизвестные счета по указанию незнакомцев. С такими запросами обращаются только мошенники.
  3. Сохраняйте бдительность. Неважно, кем они себя называют и от лица каких структур и ведомств якобы звонят. В любой непонятной ситуации единственное верное решение – бросить трубку.
"В стрессовых ситуациях всегда мыслите трезвой головой", – заключили они.

Ранее в АФМ перечислили признаки, характеризующие финансовую пирамиду.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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