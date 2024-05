В ЮАР обрушилась строящаяся многоэтажка: есть погибшие и оставшиеся под обломками

Обрушение здания произошло в городе Джордж, примерно в 400 км к востоку от столицы Кейптауна на южном побережье Южной Африки.

Когда оно обрушилось, на строительной площадке находились 75 рабочих, а родственники и друзья собрались в близлежащих муниципальных учреждениях в ожидании новостей, сообщили в муниципалитете.

В Сети публикуют предполагаемые кадры после обрушения. Zakon.kz не удалось независимо проверить достоверность видеозаписей, однако если сопоставить с фотографиями, опубликованными мировыми СМИ, местность и здания вокруг очень похожи.

George South Africa 🇿🇦 *MEDIA STATEMENT: Update on Building Collapse, Victoria Street - George*

_Issued George Municipal, 6 May 2024, 6pm_



Following the collapse of a multi-storey building under construction in Victoria Street this afternoon, Disaster Service teams from George… pic.twitter.com/whsx8xW9ik