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В ЮАР обрушилась строящаяся многоэтажка: есть погибшие и оставшиеся под обломками

обрушение здания в ЮАР, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 10:23 Фото: Х/webangah_en
В понедельник, 6 апреля 2024 года, в прибрежном городе Южной Африки обрушился строящийся многоэтажный жилой дом, в результате чего двое строителей погибли, а 53 человека остались под обломками, сообщает Zakon.kz.

Обрушение здания произошло в городе Джордж, примерно в 400 км к востоку от столицы Кейптауна на южном побережье Южной Африки.

Когда оно обрушилось, на строительной площадке находились 75 рабочих, а родственники и друзья собрались в близлежащих муниципальных учреждениях в ожидании новостей, сообщили в муниципалитете.

В Сети публикуют предполагаемые кадры после обрушения. Zakon.kz не удалось независимо проверить достоверность видеозаписей, однако если сопоставить с фотографиями, опубликованными мировыми СМИ, местность и здания вокруг очень похожи.

По данным телеканала Fox News, около 20 рабочих были извлечены из под обломков здания и находятся на лечении от травм в различных больницах.

Через несколько часов на месте происшествия находились более 100 сотрудников службы экстренной помощи, которые, вероятно, работали всю ночь, используя служебных собак, чтобы попытаться найти выживших, некоторые из которых, как опасались, были погребены под огромными бетонными плитами.

В апреле текущего года талантливого футболиста сборной ЮАР застрелили на автозаправке. 

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