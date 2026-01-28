#Казахстан в сравнении
Происшествия

В ТРЦ Актау подростки жестоко избили девочку

жестокая драка в ТРЦ попала на видео, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 18:23 Фото: pixabay
В соцсетях распространилось видео драки подростков в торговом центре. В комментариях говорилось о том, что в результате инцидента в Актау пострадала девочка, которую доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Lada.kz, потасовку сняли вечером 25 января.

Очевидцы рассказали изданию, что девочка находилась в фотобудке и делала снимки, когда группа мальчиков начала ей мешать – подростки залезали внутрь, дергали шторки и провоцировали конфликт. Вскоре ситуация переросла в драку, в ходе которой девочку избили толпой. После инцидента пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

На ситуацию отреагировали в ДП региона. Выяснилось, что все участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями.

"С несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы. Обстоятельства произошедшего тщательно изучены, собраны необходимые материалы и объяснения. Мать одного из несовершеннолетних подростков привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, а также за мелкое хулиганство", – говорится в сообщении.

Уточняется, что материал по факту направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Подросток поставлен на профилактический учет, работа с ним и его семьей будет продолжена.

Ранее сообщалось, почему в общественном транспорте вспыхивают конфликты.

Елена Беляева
Елена Беляева
