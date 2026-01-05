Освободить Мадуро и его жену потребовал Китай

4 января в Министерстве иностранных дел Китая потребовали от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, сообщает Zakon.kz.

В официальном заявлении МИД КНР акт задержания американскими военными главы суверенного государства назван прямым попранием международного права и основополагающих норм межгосударственных отношений. Пекин призвал Вашингтон не только освободить Мадуро, но и гарантировать его личную безопасность, а также полностью прекратить дестабилизирующие действия против законного правительства.

"Силовые методы прямо противоречат Уставу ООН, а единственно приемлемым путем решения кризиса являются переговоры", – подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.

По мнению китайских чиновников, действия администрации Трампа угрожают миру в Латинской Америке и Карибском регионе. Таким образом, МИД КНР присоединился к Камале Харрис и новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, который осудил захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мамдани обвинил администрацию Дональда Трампа в нарушении федерального и международного права. По его мнению, решение президента затрагивает десятки тысяч венесуэльцев, которые считают своим домом крупнейший город в США.

I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.



Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026

Камала Харрис также осудила операцию Трампа в Венесуэле, несмотря на то, что год назад ее администрация установила награду за поимку Мадуро. Объявление о том, что за помощь в аресте президента Венесуэлы установлена награда в 25 млн долларов, было опубликовано за 10 дней до инаугурации Дональда Трампа на сайте Госдепа 10 января 2025 года.

Впоследствии награду повысили до 50 млн, которые никто не получил, поскольку для ареста Мадуро американским военным не потребовалась помощь и информация.

"Американский народ не хочет этого, потому что ему лгут", – написала Камала Харрис.

По ее словам, Трамп подвергает риску войска и "тратит миллиарды", дестабилизируя регион и не предлагая "правового основания и плана выхода".

Donald Trump’s actions in Venezuela do not make America safer, stronger, or more affordable.



That Maduro is a brutal, illegitimate dictator does not change the fact that this action was both unlawful and unwise. We’ve seen this movie before. Wars for regime change or oil that… — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 4, 2026

Тем не менее 5 января в 12:00 по местному, или в 22:00 по казахстанскому времени, Николас Мадуро и его жена впервые предстанут перед судом в Нью-Йорке.