#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Освободить Мадуро и его жену потребовал Китай

Захват Мадуро, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 07:37 Фото: pixabay
4 января в Министерстве иностранных дел Китая потребовали от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, сообщает Zakon.kz.

В официальном заявлении МИД КНР акт задержания американскими военными главы суверенного государства назван прямым попранием международного права и основополагающих норм межгосударственных отношений. Пекин призвал Вашингтон не только освободить Мадуро, но и гарантировать его личную безопасность, а также полностью прекратить дестабилизирующие действия против законного правительства.

"Силовые методы прямо противоречат Уставу ООН, а единственно приемлемым путем решения кризиса являются переговоры", – подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.

По мнению китайских чиновников, действия администрации Трампа угрожают миру в Латинской Америке и Карибском регионе. Таким образом, МИД КНР присоединился к Камале Харрис и новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани, который осудил захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мамдани обвинил администрацию Дональда Трампа в нарушении федерального и международного права. По его мнению, решение президента затрагивает десятки тысяч венесуэльцев, которые считают своим домом крупнейший город в США.

Камала Харрис также осудила операцию Трампа в Венесуэле, несмотря на то, что год назад ее администрация установила награду за поимку Мадуро. Объявление о том, что за помощь в аресте президента Венесуэлы установлена награда в 25 млн долларов, было опубликовано за 10 дней до инаугурации Дональда Трампа на сайте Госдепа 10 января 2025 года.

Впоследствии награду повысили до 50 млн, которые никто не получил, поскольку для ареста Мадуро американским военным не потребовалась помощь и информация.

"Американский народ не хочет этого, потому что ему лгут", – написала Камала Харрис.

По ее словам, Трамп подвергает риску войска и "тратит миллиарды", дестабилизируя регион и не предлагая "правового основания и плана выхода".

Тем не менее 5 января в 12:00 по местному, или в 22:00 по казахстанскому времени, Николас Мадуро и его жена впервые предстанут перед судом в Нью-Йорке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Мадуро и его жену задержали и вывезли из Венесуэлы: Трамп сделал официальное заявление
14:37, 03 января 2026
Мадуро и его жену задержали и вывезли из Венесуэлы: Трамп сделал официальное заявление
Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
13:07, 03 января 2026
Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
На Мадуро снова готовили покушение
05:45, 26 марта 2024
На Мадуро снова готовили покушение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: