Мадуро и его жену задержали и вывезли из Венесуэлы: Трамп сделал официальное заявление

Фото: flickr/White House

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Truth Social. "Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера – президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был задержан и вывезен за пределы страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позднее. Пресс-конференция состоится сегодня в 11:00 по местному времени в резиденции Мар-а-Лаго", – написал Трамп. Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.

