#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Мадуро и его жену задержали и вывезли из Венесуэлы: Трамп сделал официальное заявление

Дональд Трамп заявил, что Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 14:37 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера – президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был задержан и вывезен за пределы страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позднее. Пресс-конференция состоится сегодня в 11:00 по местному времени в резиденции Мар-а-Лаго", – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
13:07, Сегодня
Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
В Венесуэле готовили покушение на президента Мадуро
04:36, 14 марта 2024
В Венесуэле готовили покушение на президента Мадуро
Ситуация между США и Венесуэлой накалилась: Трамп закрыл воздушное пространство
18:35, 29 ноября 2025
Ситуация между США и Венесуэлой накалилась: Трамп закрыл воздушное пространство
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: