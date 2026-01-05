#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Она просто милая: Трамп не поддержал Марию Мачадо в качестве лидера Венесуэлы

Кто может возглавить Венесуэлу, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 06:36 Фото: Telegram/Maria Corina Machado
В субботу на пресс-конференции президент США Дональд Трамп усомнился в том, что лауреат Нобелевской премии Мария Мачадо может стать новым лидером Боливарианской республики, сообщает Zakon.kz.

Со слов хозяина Белого дома, Мачадо не сможет быть лидером Венесуэлы. Он убежден, что у нее нет задатков лидера и она просто милая. Кроме того, у Мачадо по его мнению, нет поддержки и уважения внутри страны.

"Мария Корина Мачадо фантастическая, я знаю ее очень продолжительное время, но мы имеем дело с сиюминутной реальностью, которая, к сожалению, заключается в том, что значительное большинство оппозиции находится за пределами Венесуэлы. У нас есть насущные вопросы, которые необходимо решить прямо сейчас", – добавил он позже журналистам.

Мачадо получила в прошлом году Нобелевскую премию мира "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

5 января Николас Мадуро и его жена впервые появятся в американском суде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Лауреат Нобелевской премии мира обратилась к Трампу
06:33, 12 октября 2025
Лауреат Нобелевской премии мира обратилась к Трампу
Соперница Трампа по Нобелевской премии продолжает его задабривать
02:32, 13 октября 2025
Соперница Трампа по Нобелевской премии продолжает его задабривать
Трамп остался без Нобелевской премии
14:56, 10 октября 2025
Трамп остался без Нобелевской премии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: