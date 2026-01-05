Она просто милая: Трамп не поддержал Марию Мачадо в качестве лидера Венесуэлы

В субботу на пресс-конференции президент США Дональд Трамп усомнился в том, что лауреат Нобелевской премии Мария Мачадо может стать новым лидером Боливарианской республики, сообщает Zakon.kz.

Со слов хозяина Белого дома, Мачадо не сможет быть лидером Венесуэлы. Он убежден, что у нее нет задатков лидера и она просто милая. Кроме того, у Мачадо по его мнению, нет поддержки и уважения внутри страны.

Trump sobre María Corina Machado: "No tiene ni el apoyo, ni el respaldo" de Venezuela pic.twitter.com/ASON8bL2Xk — Álvaro Villarroel (@vilarroell) January 3, 2026

"Мария Корина Мачадо фантастическая, я знаю ее очень продолжительное время, но мы имеем дело с сиюминутной реальностью, которая, к сожалению, заключается в том, что значительное большинство оппозиции находится за пределами Венесуэлы. У нас есть насущные вопросы, которые необходимо решить прямо сейчас", – добавил он позже журналистам.

Мачадо получила в прошлом году Нобелевскую премию мира "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

5 января Николас Мадуро и его жена впервые появятся в американском суде.