Мир

Десять человек предстанут перед судом Парижа из-за слухов о Брижит Макрон

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 18:01 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Десять человек – восемь мужчин и две женщины – предстанут перед судом в Париже по делу о кибербуллинге в отношении первой леди Франции, сообщает Zakon.kz.

Их обвиняют в распространении в интернете "злонамеренных комментариев" о поле и сексуальности Брижит Макрон, а также в упоминании разницы в возрасте между ней и президентом как "педофилии", пишет ABC. Судебный процесс запланирован на 27 октября 2025 года.

По данным прокуратуры, среди обвиняемых – выборное лицо, учитель, специалист по информатике, рекламный менеджер и женщина, называвшая себя медиумом. Некоторым из них от 41 до 60 лет. Их публикации набирали десятки тысяч просмотров.

Макроны годами страдали от теорий заговора о том, что Брижит родилась под именем Жан-Мишель Троньё, который, предположительно, взял имя Брижит, будучи трансгендерной женщиной. Жан-Мишель Троньё – имя брата Брижит.

Ранее, в 2024 году, Брижит Макрон и ее брат уже выигрывали подобный иск о клевете против двух женщин, однако апелляционный суд отменил решение. Сейчас они обжалуют его в высшей судебной инстанции Франции.

47-летний Эммануэль Макрон является президентом Франции с 2017 года.

Ранее Макрон пригрозил грабителям Лувра судом.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
