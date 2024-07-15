Некоторые жители Астаны погрузились в темноту из-за аварийного отключения

Вечером 15 июля 2024 года некоторые жители Астаны в социальных сетях начали жаловаться на отсутствие в домах света. Оказалось, все дело в аварийном отключении, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "Астана-РЭК", в 15:47 на подстанции "Олимп" произошло аварийное отключение выключателей 10 кВ от земляной защиты к РП-262.

"При проведении земляных работ частная компания АО "Элмо" повредила две кабельные линии 20 кВ. Аварийно-восстановительные работы будут проводить собственными силами. На семи трансформаторных подстанциях сработали автоматически стационарные дизельгенераторы для общедомовых нужд. Для двух ТП установлены ДГУ-715кВА. В связи с произошедшим ограничена подача электроэнергии в МЖК по ул. Р. Багланова 2, 4, 6, 6/3 и пр. Туран 55Е, 55, 55/1", – говорится в сообщении.

В столичном акимате добавили, что электричества не будет ориентировочно около двух часов.

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