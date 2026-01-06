Мировой рейтинг Дональда Трампа резко вырос

Рейтинг президента США Дональда Трампа повысился до 42%. Это является наиболее высоким показателем его поддержки с октября прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NJ.com, это следует из опроса, проведенному компанией Ipsos.

"Рейтинг одобрения Трампа составляет 42% – выше, чем в декабрьском опросе, когда он составлял 39%, и это его самый высокий показатель с октября", – говорится в сообщении.

Исследование также выявило, что примерно треть участников опроса одобряет ударные действия Соединенных Штатов против Венесуэлы, тогда как 72% выражают опасение, что США могут слишком активно вмешиваться во внутренние дела латиноамериканской страны.

Ранее стало известно, что Трамп не поддержал Марию Мачадо в качестве лидера Венесуэлы.