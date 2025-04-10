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Мир

Дональд Трамп вновь повысил пошлины на китайские товары

Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из Китая, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 20:46 Фото: wikimedia/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CNBC, таким образом он ответил на "фентаниловый кризис".

"Белый дом подтвердил CNBC в четверг, что совокупная ставка тарифа для Китая фактически составит 145%. Она состоит из новой пошлины на товары в размере 125% в дополнение к ставке в размере 20%, введенной в ответ на фентаниловый кризис", – говорится в сообщении телеканала.

Трамп объявил о "взаимных пошлинах" 2 апреля. Они коснулись множества стран. Для Казахстана установили размер в 27%. Уже японский Nissan Motor рассматривает возможность переноса части своего производства в США для смягчения эффекта от введения американских тарифов.

6 апреля в Соединенных Штатах прошли массовые митинги против Маска и Трампа.

7 апреля главе США предложили отложить ввод пошлин на три месяца. Однако позже Трамп пригрозил и поставил ультиматум Китаю.

Мировые рынки ушли в красную зону после того, как Китай ввел ответные пошлины на американские товары. Растущие опасения рецессии вызвали обвал нефти, распродажу акций и снижение мировых фондовых индексов. Подробнее об этом можно узнать в материале Zakon.kz.

9 апреля американский президент объявил о 90-дневной отсрочке введения повышенных пошлин для стран, не принявших ответных мер против США. Для них будет действовать базовая ставка в 10%, в то время как для Китая тарифы повысятся до 125%.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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