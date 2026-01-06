В России задержали хирурга-самоучку, проводившую смертельную операцию блогерше на ягодицах

В одной из московских клиник скончалась популярный блогер Юлия Бурцева. Женщина прилетела из Италии ради операции по увеличению ягодиц. 5 января стало известно о задержании врача, проводившего эту смертельную процедуру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Voice, задержанной оказалась 26-летняя уроженка Таджикистана, не имевшая медицинского образования и профильной подготовки.

Шоира Назуллоева арендовала кабинет в клинике, но официально в штате Elmas не числилась. Следствие предъявило ей обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Женщине грозит до трех лет лишения свободы. Расследованием занимается Следственный комитет Москвы.

Погибшая Юлия Бурцева была известна как блогер и активно вела аккаунты в TikTok и Telegram.

Последние годы она проживала с супругом в небольшой деревне в Италии, однако на новогодние праздники прилетела в Россию.

По предварительным данным, поездка была связана не только с желанием встретить праздник с родными, но и с планами на косметическую процедуру, которая в итоге оказалась смертельной.

Знакомые отмечают, что Юлия была очень теплым и открытым человеком. Ее супруг Джузеппе души в ней не чаял и делал все, чтобы ее дочь Саша чувствовала себя любимой и защищенной, приняв девочку как родную.

Погибшая блогер прославилась тем, что открыто писала о бытовых мелочах и трудностях, с которыми сталкивалась за границей.

