#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.26
597.61
6.32
Мир

В России задержали хирурга-самоучку, проводившую смертельную операцию блогерше на ягодицах

Погибшая Юлия Бурцева, блогер , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 06:59 Фото: Instagram/burtseva_italia
В одной из московских клиник скончалась популярный блогер Юлия Бурцева. Женщина прилетела из Италии ради операции по увеличению ягодиц. 5 января стало известно о задержании врача, проводившего эту смертельную процедуру, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Voice, задержанной оказалась 26-летняя уроженка Таджикистана, не имевшая медицинского образования и профильной подготовки.

Шоира Назуллоева арендовала кабинет в клинике, но официально в штате Elmas не числилась. Следствие предъявило ей обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Женщине грозит до трех лет лишения свободы. Расследованием занимается Следственный комитет Москвы.

Погибшая Юлия Бурцева была известна как блогер и активно вела аккаунты в TikTok и Telegram.

Последние годы она проживала с супругом в небольшой деревне в Италии, однако на новогодние праздники прилетела в Россию.

По предварительным данным, поездка была связана не только с желанием встретить праздник с родными, но и с планами на косметическую процедуру, которая в итоге оказалась смертельной.

Знакомые отмечают, что Юлия была очень теплым и открытым человеком. Ее супруг Джузеппе души в ней не чаял и делал все, чтобы ее дочь Саша чувствовала себя любимой и защищенной, приняв девочку как родную.

Погибшая блогер прославилась тем, что открыто писала о бытовых мелочах и трудностях, с которыми сталкивалась за границей.

Ранее мы писали о том, что блогер из Италии прилетела в Москву для увеличения ягодиц и умерла после операции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Блогер из Италии прилетела в Москву для увеличения ягодиц и умерла после операции
04:40, 05 января 2026
Блогер из Италии прилетела в Москву для увеличения ягодиц и умерла после операции
Новый тренд в хирургии: в Турции женщины готовы к калечащим операциям ради мужчин
23:31, 08 сентября 2025
Новый тренд в хирургии: в Турции женщины готовы к калечащим операциям ради мужчин
Пациентка впала в кому после процедуры ЭКО
04:59, 11 февраля 2025
Пациентка впала в кому после процедуры ЭКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: