635 тысяч тенге за ошибку хирурга: блогерша раскрыла ужасы пластики в Таиланде

В Бангкоке 25-летняя блогерша подала жалобу на якобы неудачную операцию по коррекции носа в известной клинике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Thaiger, женщина доверяла репутации и известности врача, полагая, что более высокая цена отражает качество и безопасность операции, и заплатила за нее 400 тыс. бат (около 635 тыс. тенге).

По словам инфлюенсера, она надеялась на улучшение своей внешности после операции, но результат не оправдал ее ожиданий. Блогер рассказала, что примерно через месяц после операции у нее развилось сильное воспаление. Сообщается, что ткани внутри носа разрушились, образовав выемку, и проблема сохранялась даже после семи месяцев лечения мазью. Она сказала, что ей стало трудно дышать, описывая это как постоянное ощущение аллергии. Физические симптомы сопровождаются психологическим стрессом, включая панику и потерю уверенности в себе, добавила она.

Пострадавшая заявила, что это повлияло на ее работу и доход, сказав, что она больше не чувствует себя достаточно уверенно, чтобы смотреть в зеркало или появляться перед камерой во время работы.

"Также были высказаны опасения по поводу реакции больницы: блогерша заявила, что больница отказалась вернуть всю сумму и предложила компенсацию, начиная с десятков тысяч бат, которая позже увеличилась до 100 тыс. бат. Она также сказала, что врач заметил: "400 тыс. бат – это очень мало", что, по ее словам, расстроило ее, учитывая, как, по ее утверждению, операция повлияла на ее жизнь", – говорится в сообщении.

Управление по защите прав потребителей (OCPB) пытается добиться полного возврата средств и справедливого отношения, чтобы она могла продолжить лечение в другом месте.

Ранее сообщалось, что казахстанка добилась миллионных выплат за врачебную ошибку.