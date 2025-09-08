Новый тренд в хирургии: в Турции женщины готовы к калечащим операциям ради мужчин

Высокие жительницы Стамбула ради внимания противоположного пола стали чаще идти на калечащие операции, укорачивая себе ноги, сообщает Zakon.kz.

По информации Vice, девушки обращаются к хирургу для удаления части бедренной или большеберцовой кости. Таким образом они сокращают длину ноги на 3-5,5 см в надежде привлечь внимание мужчин.

Как уточняется, в одной из стамбульских клиник за два года было проведено 10 таких операций. Одна из клиенток таким образом снизила рост со 172 до 167 см.

Некоторые женщины рассказали иностранным СМИ, что сделали операцию, чтобы добиться успеха на свиданиях, устав от высокого роста. Другие говорят, что хотели компенсировать разницу в длине ног.

Однако, отмечают журналисты, эта процедура может привести к мучениям и приковать пациентов к инвалидному креслу, а затем потребовать месяцев физиотерапии.



При этом более популярными у пластических хирургов все еще остаются такие операции как липосакция, коррекция груди и ринопластика.

Ранее сообщалось, что две редкие операции впервые провели в Астане.