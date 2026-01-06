#Казахстан в сравнении
Мир

20-летний сын Рамзана Кадырова стал вице‑премьером Чечни

Рамзан Кадыров, политик, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 09:49 Фото: Telegram/RKadyrov_95
Министр по физической культуре и спорту Чечни и сын главы республики Рамзана Кадырова 20-летний Ахмат Кадыров получил новую должность. 5 января 2026 года его назначили исполняющим обязанности заместителя председателя правительства, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал сам Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Так, по словам Кадырова, 2026 год он начал с небольших кадровых изменений в структуре правительства.

Также исполняющим обязанности зампредседателя правительства Чечни назначен министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Фото: Telegram/RKadyrov_95

"Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев обладают значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители".Рамзан Кадыров

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 09:49
Кадыров заявил, что все награды его сына заслуженные

Стоит отметить, что с февраля 2024 года Ахмат Кадыров был министром по делам молодежи, до этого занимал пост первого замминистра по физической культуре и спорту, был председателем Совета регионального отделения движения детей и молодежи "Движение первых" в Чечне. В мае того же года Ахмат Кадыров стал министром физической культуры и спорта республики.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
