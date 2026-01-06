Трагический пожар произошел в доме престарелых в Аргентине

В доме престарелых в городе Олаваррия в аргентинской провинции Буэнос-Айрес во время пожара погибли два человека и еще 37 получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Infobae, среди пострадавших трое пожарных, один из них находится в отделении интенсивной терапии. "Дом престарелых в городе Олаваррия сильно поврежден в результате пожара, погибли два человека, по меньшей мере 37 пострадали", – говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать неполадки с вентилятором. Отмечается, что в Аргентине лето, во многих регионах наблюдается сильная жара. TRÁGICO INCENDIO EN UN GERIÁTRICO DE OLAVARRÍA: DOS MUERTOS Y 37 HERIDOS



Un incendio en una residencia para adultos mayores del barrio Isaura, en Olavarría, provocó la muerte de dos personas y dejó al menos 37 heridos. El fuego se desató el lunes por la noche en el primer piso… pic.twitter.com/XrWyTy7kYB — Clarín (@clarincom) January 6, 2026 Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в зоне отдыха под Алматы.

