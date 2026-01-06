#Казахстан в сравнении
Мир

Трагический пожар произошел в доме престарелых в Аргентине

трагический пожар произошел в доме престарелых, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 22:18 Фото: pixabay
В доме престарелых в городе Олаваррия в аргентинской провинции Буэнос-Айрес во время пожара погибли два человека и еще 37 получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Infobae, среди пострадавших трое пожарных, один из них находится в отделении интенсивной терапии.

"Дом престарелых в городе Олаваррия сильно поврежден в результате пожара, погибли два человека, по меньшей мере 37 пострадали", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной трагедии могли стать неполадки с вентилятором.

Отмечается, что в Аргентине лето, во многих регионах наблюдается сильная жара.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в зоне отдыха под Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
