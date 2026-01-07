Аномальный снегопад в Европе: есть погибшие, отменены авиарейсы
По всей Европе отменены сотни авиарейсов.
TRAVEL NIGHTMARE: More than 600 flights will be disrupted at Amsterdam's Airport Schiphol on Wednesday as heavy snow and wind lash the Netherlands. In addition to the travel disruptions, a shortage of de-icing fluid is causing additional delays. https://t.co/p3UnRIjrtk pic.twitter.com/pV6XYtgXdc— FOX Weather (@foxweather) January 7, 2026
Несколько тыс. пассажиров застряли в аэропортах Парижа и Амстердама. Об этом передает The Guardian и множество других СМИ.
El Vórtice Polar ocasionando un clima frío ártico y periodo invernal significativo en Europa.— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 6, 2026
Vistosa nevada en Ámsterdam, Países Bajos 🇳🇱
Vía @amsterdam_pics pic.twitter.com/vXvo7l57lu
Во Франции три человека погибли в двух отдельных инцидентах в департаменте Ланд на юго-западе страны из-за гололеда. Еще два человека погибли в отдельных дорожно-транспортных происшествиях в регионе Парижа. Один случай произошел в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на востоке Парижа. В другом случае такси из-за снега врезалось в бордюр и упало в реку Марна.
На Балканах также наблюдались снегопады и сильные дожди. В понедельник в столице Боснии Сараево женщина погибла после того, как на нее упало дерево с мокрым снегом, сообщили в полиции.
"В ближайшие дни в стране ожидается еще больше снега", – заявил министр транспорта Франции Филипп Табаро.
Он призвал людей по возможности ограничить поездки и работать из дома.
Alors que de nouveaux flocons sont attendus ce mercredi dans l'Hexagone, le ministre des Transports Philippe Tabarot appelle à la plus grande vigilance : "Évitez au maximum les déplacements", dans #Punchline pic.twitter.com/YrDgzganLw— CNEWS (@CNEWS) January 6, 2026
Национальная метеослужба Франции сообщила, что 38 департаментов будут переведены на оранжевый уровень погодной опасности из-за снега и гололеда. 6 января в ряде регионов были отменены многие железнодорожные рейсы.
Six dead, hundreds of flights cancelled as snow disrupts Europe— Rifnote (@viarifnote) January 6, 2026
Snow and ice killed six people and forced the cancellation of hundreds of flights across Europe, stranding passengers in Paris and Amsterdam and creating a de-icing fluid shortage for KLM at Schiphol Airport. pic.twitter.com/uu8GGpbocb
В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" планируют отменить порядка 40% рейсов.