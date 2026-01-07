#Казахстан в сравнении
Мир

Аномальный снегопад в Европе: есть погибшие, отменены авиарейсы

Снегопад в Париже и Амстердаме, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 05:30 Фото: Х/le_Parisien
Сильные снегопады и обледенение привели к масштабным сбоям в работе транспорта по всей Европе, в результате инцидентов, связанных с погодой погибли шесть человек, сообщает Zakon.kz.

По всей Европе отменены сотни авиарейсов.

Несколько тыс. пассажиров застряли в аэропортах Парижа и Амстердама. Об этом передает The Guardian и множество других СМИ.

Во Франции три человека погибли в двух отдельных инцидентах в департаменте Ланд на юго-западе страны из-за гололеда. Еще два человека погибли в отдельных дорожно-транспортных происшествиях в регионе Парижа. Один случай произошел в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на востоке Парижа. В другом случае такси из-за снега врезалось в бордюр и упало в реку Марна.

На Балканах также наблюдались снегопады и сильные дожди. В понедельник в столице Боснии Сараево женщина погибла после того, как на нее упало дерево с мокрым снегом, сообщили в полиции.

"В ближайшие дни в стране ожидается еще больше снега", – заявил министр транспорта Франции Филипп Табаро.

Он призвал людей по возможности ограничить поездки и работать из дома.

Национальная метеослужба Франции сообщила, что 38 департаментов будут переведены на оранжевый уровень погодной опасности из-за снега и гололеда. 6 января в ряде регионов были отменены многие железнодорожные рейсы.

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" планируют отменить порядка 40% рейсов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
