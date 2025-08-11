#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.49
627.7
6.75
Спорт

Второй японский боксер умер после тяжелого нокаута

Умер японский боксер Хиромаса Уракава, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 07:17 Фото: X/WBO
Хиромаса Уракава ушел из жизни спустя неделю после тяжелого нокаута, сообщает Zakon.kz.

По данным Всемирной боксерской организации в ее соцсетях, Хиромаса Уракава умер спустя неделю после нокаута в восьмом раунде, полученного на турнире в Токио 2 августа. Тогда его соперником был соотечественник Ёдзи Сайто. Во время боя Хиромаса получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего ему потребовалась операция. Врачи пытались спасти его, но не смогли.

За день до этого в результате выступления на том же турнире скончался другой японский боксер. Это был 28-летний Сигетоси Котари, получивший смертельные травмы на ринге.

"WBO скорбит в связи с кончиной Хиромасы Уракавы, который трагически скончался от травм, полученных во время боя с Ёдзи Сайто 2 августа. Эта душераздирающая новость появилась всего через несколько дней после смерти Сигетоси Котари, который скончался от травм, полученных в бою на том же карде. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и японскому боксерскому сообществу в это невероятно трудное время", – говорится в заявлении организации.

28-летний Уракава за карьеру провел 14 поединков, выиграв десять и проиграв четыре. В апреле он одержал последнюю победу, нокаутировав Котари в шестом раунде.

10 августа борец из Мангистауской области Нурдаулет Жарылгапов стал лучшим в қазақ күресі.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Нурдаулет Жарылгапов стал лучшим в қазақ күресі
Спорт
05:33, Сегодня
Нурдаулет Жарылгапов стал лучшим в қазақ күресі
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: