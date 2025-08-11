Второй японский боксер умер после тяжелого нокаута

Хиромаса Уракава ушел из жизни спустя неделю после тяжелого нокаута, сообщает Zakon.kz.

По данным Всемирной боксерской организации в ее соцсетях, Хиромаса Уракава умер спустя неделю после нокаута в восьмом раунде, полученного на турнире в Токио 2 августа. Тогда его соперником был соотечественник Ёдзи Сайто. Во время боя Хиромаса получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего ему потребовалась операция. Врачи пытались спасти его, но не смогли.

За день до этого в результате выступления на том же турнире скончался другой японский боксер. Это был 28-летний Сигетоси Котари, получивший смертельные травмы на ринге.

"WBO скорбит в связи с кончиной Хиромасы Уракавы, который трагически скончался от травм, полученных во время боя с Ёдзи Сайто 2 августа. Эта душераздирающая новость появилась всего через несколько дней после смерти Сигетоси Котари, который скончался от травм, полученных в бою на том же карде. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и японскому боксерскому сообществу в это невероятно трудное время", – говорится в заявлении организации.

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.



This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d — WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

28-летний Уракава за карьеру провел 14 поединков, выиграв десять и проиграв четыре. В апреле он одержал последнюю победу, нокаутировав Котари в шестом раунде.

