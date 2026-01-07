Впавшего в кому туриста из СНГ не могут вернуть из Таиланда на родину

Российский турист, сотрудник МЧС из Магадана, перед Новым годом предложил бывшей супруге начать все сначала, увез ее на тайский остров Пхукет, сделав ей повторное предложение в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mash, проблема в том, что после этого события мужчина впал в кому.

На острове мужчина встал на колено, сделал предложение, и как только она сказала "да", потерял сознание. На место вызвали скорую.

В больнице у него диагностировали опухоль мозга, провели срочную операцию и ввели в искусственную кому.

Теперь семья не может вывезти его в Россию. Возлюбленная туриста, Екатерина, потратила на лечение все сбережения – 3 миллиона рублей, но этих денег недостаточно для медицинской эвакуации.

Помехой стали и местные ограничения: из Таиланда нельзя продать автомобиль или взять онлайн-кредит для сбора необходимой суммы.

Ранее сообщалось, что в России задержали хирурга-самоучку, проводившую смертельную операцию блогерше на ягодицах.