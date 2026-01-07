#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
512.83
600.58
6.36
Мир

Впавшего в кому туриста из СНГ не могут вернуть из Таиланда на родину

Человек в коме, больница, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 04:59 Фото: freepik
Российский турист, сотрудник МЧС из Магадана, перед Новым годом предложил бывшей супруге начать все сначала, увез ее на тайский остров Пхукет, сделав ей повторное предложение в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mash, проблема в том, что после этого события мужчина впал в кому.

На острове мужчина встал на колено, сделал предложение, и как только она сказала "да", потерял сознание. На место вызвали скорую.

В больнице у него диагностировали опухоль мозга, провели срочную операцию и ввели в искусственную кому.

Теперь семья не может вывезти его в Россию. Возлюбленная туриста, Екатерина, потратила на лечение все сбережения – 3 миллиона рублей, но этих денег недостаточно для медицинской эвакуации.

  • Помехой стали и местные ограничения: из Таиланда нельзя продать автомобиль или взять онлайн-кредит для сбора необходимой суммы.

Ранее сообщалось, что в России задержали хирурга-самоучку, проводившую смертельную операцию блогерше на ягодицах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанец впал в кому после купания в Таиланде
12:35, 04 июня 2023
Казахстанец впал в кому после купания в Таиланде
Туриста из России пытали и убили в Таиланде
10:47, 04 сентября 2024
Туриста из России пытали и убили в Таиланде
Поведение туриста на курорте разгневало жителей Таиланда
22:02, 17 января 2025
Поведение туриста на курорте разгневало жителей Таиланда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: