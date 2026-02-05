Туристка из СНГ пережила клиническую смерть в море Таиланда
По данным Газета.ru, в какой-то момент женщина начала тонуть. Нахлебавшись соленой воды, туристка смогла самостоятельно выбраться на берег, но час спустя потеряла сознание.
Приехавшая на место происшествия бригада медиков пыталась реанимировать ее.
Выяснилось, что в легких женщины осталась морская вода. В сочетании с бактериями соль привела к отказу почек и заражению дыхательных путей.
Месяц туристка находится в тяжелом состоянии с отеком мозга, ей делают чистку крови. Елена подключена к искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Благодаря лечению состояние россиянки улучшилось, врачи дают хорошие прогнозы.
Страховка туристки полностью покрыла траты на лечение в размере 300 тысяч бат (около 4 млн 697 тыс. 429 тенге). Рядом с пострадавшей остались коллеги, которые сдали билеты, чтобы поддержать женщину.
Ранее туристам, планирующим отдых в Таиланде, сделали тревожное предупреждение.