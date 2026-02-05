#Казахстан в сравнении
Мир

Туристка из СНГ пережила клиническую смерть в море Таиланда

Дайвер, вода, маска, кислород, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 07:45 Фото: freepik
Российская туристка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде. 37-летняя Елена пришла на один из пляжей Пхукета вместе с коллегами, чтобы встретить там Новый год, сообщает Zakon.kz.

По данным Газета.ru, в какой-то момент женщина начала тонуть. Нахлебавшись соленой воды, туристка смогла самостоятельно выбраться на берег, но час спустя потеряла сознание.

Приехавшая на место происшествия бригада медиков пыталась реанимировать ее.

Выяснилось, что в легких женщины осталась морская вода. В сочетании с бактериями соль привела к отказу почек и заражению дыхательных путей.

Месяц туристка находится в тяжелом состоянии с отеком мозга, ей делают чистку крови. Елена подключена к искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Благодаря лечению состояние россиянки улучшилось, врачи дают хорошие прогнозы.

Страховка туристки полностью покрыла траты на лечение в размере 300 тысяч бат (около 4 млн 697 тыс. 429 тенге). Рядом с пострадавшей остались коллеги, которые сдали билеты, чтобы поддержать женщину.

Ранее туристам, планирующим отдых в Таиланде, сделали тревожное предупреждение.

Аксинья Титова
