Трамп выводит США из 66 международных организаций

Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о выходе США из 66 международных организаций, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома. По обнародованной информации, "эти организации больше не служат американским интересам".

Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, все федеральные ведомства США должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 структур вне ООН.

"Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США", – говорится в заявлении.

Перечень организаций в публикации не указан.

Эти действия обоснованы тем, что американские налогоплательщики "потратили миллиарды" на финансирование международных организаций, "получив при этом незначительную отдачу".

Пресс-служба Белого дома напомнила, что после начала второго президентского срока Дональда Трампа США уже вышли из:

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

Парижского соглашения по климат;

Совета ООН по правам человека;

Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Ранее сообщалось, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти. Об этом Дональд Трамп заявил в Truth Social.