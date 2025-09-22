"Выдавали за родственников": в Узбекистане раскрыли преступную группу по торговле органами

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел (МВД) Узбекистана пресекли деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в торговле человеческими органами и тканями, сообщает Zakon.kz.

По данным UzNews, в состав группы входили 12 человек, проживающих в Ташкенте, а также в Ташкентской, Ферганской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Через социальные сети они находили пациентов, страдающих заболеваниями почек и печени, и уговаривали здоровых граждан продать свои органы за крупное вознаграждение.

По данным следствия, с помощью связей за рубежом подозреваемые подделывали удостоверения личности и представляли доноров как родственников пациентов. Операции по пересадке органов проводились в одной из частных клиник соседнего государства.

С 2023 по 2025 год группе удалось организовать пересадку почек и тканей печени 32 пациентам. Часть полученных от них денежных средств была направлена на оплату клиник и выплаты донорам, остальное участники делили между собой.

Кроме того, после операций тем пациентам, у которых не наблюдалось улучшения состояния, члены группы продавали сильнодействующие обезболивающие препараты по завышенным ценам, говорится в сообщении.

Следствие завершено, дело передано в суд.

