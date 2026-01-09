Кошку в Японии назначили начальником вокзала
Теперь она будет отвечать за хорошее настроение пассажиров в официальной почетной должности. 7 января нового смотрителя торжественно представили публике и коллективу. Информация о назначении появилась на официальном сайте вокзала.
Фото: wakayama-dentetsu.co.jp
Ёнтама сменила на посту начальницы станции Нитаму, которая умерла в ноябре прошлого года. Кошке вручили медальон с указанием нового статуса, который закрепили на ошейнике. В обязанности пушистого "руководителя" входит встреча пассажиров, участие в мероприятиях и создание хорошего настроения на станции.
Также представили ее двух заместителей, которые будут проходить стажировку.
にゃんご！小嶋社長が抱っこしているのが、ろくたま駅長候補です、よろしくお願い申し上げますにゃんご！ pic.twitter.com/KJfslRwB6g— 駅長たま (@ekichoTAMA) January 7, 2026
Это традиция, начавшаяся в 2007 году с кошки Тамы. С туристов со всего мира она привлекла для региона 1,1 млрд японских йен и помогла восстановить небольшую железнодорожную ветку, находившуюся в упадке.
Американская газета The New York Times составила топ-локаций, которые стоит посетить в наступившем 2026 году.