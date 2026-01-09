#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Туризм

Кошку в Японии назначили начальником вокзала

В Японии кошку назначили начальником вокзала, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 08:10 Фото: wakayama-dentetsu.co.jp
Пестрая кошка по кличке Ёнтама стала полноправным начальником вокзала на станции Киси в Японии, сообщает Zakon.kz.

Теперь она будет отвечать за хорошее настроение пассажиров в официальной почетной должности. 7 января нового смотрителя торжественно представили публике и коллективу. Информация о назначении появилась на официальном сайте вокзала.

Фото: wakayama-dentetsu.co.jp

Ёнтама сменила на посту начальницы станции Нитаму, которая умерла в ноябре прошлого года. Кошке вручили медальон с указанием нового статуса, который закрепили на ошейнике. В обязанности пушистого "руководителя" входит встреча пассажиров, участие в мероприятиях и создание хорошего настроения на станции.

Также представили ее двух заместителей, которые будут проходить стажировку.

Это традиция, начавшаяся в 2007 году с кошки Тамы. С туристов со всего мира она привлекла для региона 1,1 млрд японских йен и помогла восстановить небольшую железнодорожную ветку, находившуюся в упадке.

Американская газета The New York Times составила топ-локаций, которые стоит посетить в наступившем 2026 году.

Алия Абди
Алия Абди
