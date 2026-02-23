#Референдум-2026
Мир

Мужчины в костюмах овец пытались выехать из Алжира

Задержание мигрантов в Алжире, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 02:25 Фото: Facebook/arfsBlog
На днях трое мужчин пытались покинуть Алжир, переодевшись в овец, сообщает Zakon.kz.

Их креативную попытку пересечь границу и добраться до Испании пресекли полицейские Алжира, передает Alkalima Online. Со слов местных стражей порядка, предприимчивые беглецы максимально постарались слиться с домашними животными, которых перевозили через регион.

Фото: Facebook/arfsBlog

План начал рушиться, когда сотрудники заметили подозрительные движения среди животных и решили более тщательно осмотреть транспортное средство. Обнаруженное быстро положило конец попытке побега. Мужчин, возраст которых от 25 до 30 лет задержали, а этот случай привлек внимание зарубежной прессы как своей "креативностью", так и высоким риском.

Ранее полицейские Италии нашли в мусорном баке золотые слитки, которые случайно выбросил их владелец.

Фото Алия Абди
Алия Абди
