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Отара овец погибла под поездом в СКО

Отара овец погибла под поездом в СКО Фото: pixabay
Полтора десятка овец попали под поезд в одном из районов Северо-Казахстанской области, за что к ответственности привлекли хозяина баранов, сообщает Zakon.kz.

На перегоне Белоградовка – Жанаесиль в Северо-Казахстанской области 16 овец попали под колеса грузового поезда. Чтобы предотвратить столкновение, машинист начал экстренное торможение, но остановить состав вовремя не удалось, передает Qazaqstan Media.

"Незапланированная стоянка поезда составила 10 минут. В ходе проверки установлен хозяин домашних животных. Им оказался 58-летний житель Северо-Казахстанской области". Пресс-служба Департамента полиции СКО

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог. Транспортные полицейские в очередной раз напоминают, что владельцы сельскохозяйственных животных не должны допускать выпас скота в полосе отвода железных дорог, оставлять их без присмотра.

Ранее отара овец спровоцировала аварию на трассе Атырауской области. Полицейские привлекли к ответственности владельца животных.

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