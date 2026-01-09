Женщина похудела на 90 килограммов после разговора с умирающим отцом

Жительница США смогла изменить свою жизнь и похудела более чем на 90 килограммов после тяжелого разговора с умирающим отцом, сообщает Zakon.kz.

Историю женщины опубликовало издание People.

Бриджетт Мур с детства боролась с лишним весом, однако все попытки изменить образ жизни заканчивались неудачей. Переломным моментом стал разговор с отцом, который умирал от рака поджелудочной железы. Перед смертью он попросил дочь дать обещание – любой ценой заняться своим здоровьем и похудеть. На тот момент Бриджетт было 27 лет, и она уже страдала от диабета.

"Он сказал мне: "Бриджетт, стань здоровой. Я не хочу, чтобы ты болела, как я. Сделай все, чтобы вернуть себе здоровье". Я пообещала, что сделаю это", – вспоминает женщина.

Сейчас Мур 40 лет. Ее вес составляет около 85 килограммов – ради этого ей пришлось сбросить свыше 90 кг. По словам американки, чувство ответственности перед отцом и данное ему слово стали главным источником мотивации.

Первым шагом к переменам стал строгий контроль питания – Бриджетт начала отслеживать калорийность рациона с помощью специального приложения. Позже ей была проведена операция по резекции желудка. Эти меры кардинально изменили ее жизнь: теперь женщина может путешествовать, ходить в походы и без труда помещаться в кресле самолета – о таком раньше она даже не мечтала.

Останавливаться на достигнутом Мур не собирается. Она продолжает путь к здоровью и признается, что хочет быть хорошим примером для своей семилетней дочери Амии.

