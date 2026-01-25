Скалолаз без страховки покорил самый высокий небоскреб Тайваня
На подъем 508-метровой башни (101 этаж) у него ушло около 90 минут. Достигнув вершины шпиля, Хоннольд помахал зрителям, собравшимся внизу, вызвав ликующие возгласы. Он был в красной футболке с короткими рукавами, пишет CNN.
Хоннольд поднимался по одному из углов здания, используя небольшие L-образные выступы как опоры для ног. В отдельных местах ему приходилось обходить массивные декоративные элементы фасада, подтягиваясь руками.
Самой сложной частью маршрута стали 64 этажа средней секции – так называемые "бамбуковые коробки", формирующие узнаваемый облик здания. Они разделены на восемь сегментов по восемь этажей каждый: крутые, нависающие участки чередуются с балконами, где он делал короткие остановки.
Восхождение транслировали в прямом эфире на Netflix. Изначально его планировали на субботу, но из-за дождя старт перенесли на сутки.
Хоннольд не первый человек, покоривший Тайбэй 101, но первый, кто сделал это без веревок и страховочных систем. В 2004 году на небоскреб поднимался городской альпинист Ален Робер, известный как "французский Человек-паук", – в рамках церемонии открытия здания.
