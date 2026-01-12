Свыше 100 тыс. виз аннулированы: Госдеп США усиливает меры безопасности

Фото: freepik

Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз, включая около восемь тысяч студенческих и порядка 2,5 тыс. специальных виз, выданных лицам, имевшим контакты с правоохранительными органами в связи с преступной деятельностью, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) опубликована информация о том, что меры направлены на обеспечение внутренней безопасности страны. Как уточняется, аннулировали только те визы, которые были уличены в нарушении закона на территории США. "Мы продолжим депортировать этих преступников, чтобы Америка оставалась в безопасности", – подчеркнули в американском дипведомстве. 🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity.



We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV — Department of State (@StateDept) January 12, 2026 Ранее сообщалось, что США запретят въезд гражданам семи стран.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: