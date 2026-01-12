#Казахстан в сравнении
Мир

Свыше 100 тыс. виз аннулированы: Госдеп США усиливает меры безопасности

Госдеп США усиливает меры безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 00:17 Фото: freepik
Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз, включая около восемь тысяч студенческих и порядка 2,5 тыс. специальных виз, выданных лицам, имевшим контакты с правоохранительными органами в связи с преступной деятельностью, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) опубликована информация о том, что меры направлены на обеспечение внутренней безопасности страны. Как уточняется, аннулировали только те визы, которые были уличены в нарушении закона на территории США.

"Мы продолжим депортировать этих преступников, чтобы Америка оставалась в безопасности", – подчеркнули в американском дипведомстве.

Ранее сообщалось, что США запретят въезд гражданам семи стран.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Более 6 тыс. студенческих виз аннулировали в США
18:33, 19 августа 2025
Более 6 тыс. студенческих виз аннулировали в США
США аннулировали визу президента Колумбии
12:23, 27 сентября 2025
США аннулировали визу президента Колумбии
В США аннулировали сотни виз иностранных студентов и педагогов
22:07, 16 апреля 2025
В США аннулировали сотни виз иностранных студентов и педагогов
