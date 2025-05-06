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Мир

Пошлины Трампа отразились на доходах Голливуда

Голливуд рискует потерять выручку из-за пошлин Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 19:17 Фото: pixabay
Голливуд может потерять основную выручку из-за пошлин, которые вводит президент США Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Axios, экспорт американских фильмов втрое превышает импорт, и хотя ввести пошлины на физические товары, пересекающие границу, нетрудно, так как США делали это на протяжении веков, с интеллектуальной собственностью, такой как фильмы, ситуация гораздо сложнее.

"Поэтому я уполномочиваю Министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом", – сообщил Трамп в социальной сети Truth Social.

Отмечается, что зарубежные фильмы занимают лишь незначительную часть проката в США – в основном в кинотеатрах показывают американское кино. Однако в крупных городах субтитрированные ленты привлекают внимание интеллектуальной элиты, и пошлины, предложенные Трампом, прежде всего ударят по этой аудитории и кинотеатрам, ориентированным на нее.

Ранее обувные бренды попросили Трампа освободить их от пошлин.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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