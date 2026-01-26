Месть спустя годы: братьев-близнецов арестовали за убийство в США
Как пишет New York Post со ссылкой на правоохранителей, парни устроили засаду и несколько раз выстрелили в 20-летнего Исайю Гонсалеса. Потерпевший погиб.
По данным издания, аноним рассказал стражам порядка о мотиве преступления. Выяснилось, что в 2021 году Гонсалес напал на братьев, угрожая пистолетом, ограбил, заставил их раздеться догола и снял все это на видео.
Отмечается, что личность грабителя подтвердили с помощью системы распознавания лиц. При этом осталось неизвестно, привлекался ли он тогда к ответственности.
Кроме того, близнецов подозревают еще в одной расправе, которая произошла двумя неделями ранее. Неизвестно, связано ли преступление с местью Гонсалесу.
Парни арестованы, им предъявлены обвинения.
Twin brothers accused of killing man who forced them to strip naked during gunpoint robbery https://t.co/0hXiwxFOsh pic.twitter.com/rjlvs8scUH— New York Post (@nypost) January 19, 2026
