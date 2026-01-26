Месть спустя годы: братьев-близнецов арестовали за убийство в США

В американском городе Форт-Уорт, штат Техас, 20-летних близнецов Сэмюэля и Соломона Гбадебо обвинили в расправе над мужчиной, который несколькими годами ранее ограбил их, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post со ссылкой на правоохранителей, парни устроили засаду и несколько раз выстрелили в 20-летнего Исайю Гонсалеса. Потерпевший погиб.

По данным издания, аноним рассказал стражам порядка о мотиве преступления. Выяснилось, что в 2021 году Гонсалес напал на братьев, угрожая пистолетом, ограбил, заставил их раздеться догола и снял все это на видео.

Отмечается, что личность грабителя подтвердили с помощью системы распознавания лиц. При этом осталось неизвестно, привлекался ли он тогда к ответственности.

Кроме того, близнецов подозревают еще в одной расправе, которая произошла двумя неделями ранее. Неизвестно, связано ли преступление с местью Гонсалесу.

Парни арестованы, им предъявлены обвинения.

