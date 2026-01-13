#Казахстан в сравнении
Мир

Молодой отец окунул годовалого ребенка в ледяную прорубь

Прорубь, отец и сын, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 04:59 Фото: стопкадр видео
Житель Сургута (Россия) решил, что укреплять здоровье ребенка нужно с самого раннего возраста и окунул годовалого сына в ледяную прорубь. Ребенок не плакал, но выглядел шокированным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "КП-Югра", отец трижды окунул годовалого сына в прорубь при 30-градусном морозе. Это было запечатлено на видео, которое скоро стало вирусным.

Температура воды достигала -26 градусов по Цельсию. После этого ребенка отвели в теплое помещение и угостили морсом. Событие произошло 11 января 2026 года.

Директор центра здоровья "Айсберг" Азамат Якупов назвал Мартина самым молодым участником клуба здоровья и вручил ему медаль "моржика". Однако подписчики соцсетей осудили родителей за такое закаливание, сочтя его опасным для здоровья ребенка.

Врачи также выразили опасения. Детский кардиолог Рита Пихтовникова предупредила, что погружение годовалого ребенка в ледяную воду может вызвать стресс, тахикардию, нарушение ритма сердца, затрудненное дыхание, панические атаки и неврологические осложнения.

Она рекомендовала начинать закаливание с обливания теплой водой, постепенно переходя к более прохладной, и только после двух лет можно вводить контрастный душ, а затем и ледяную воду.

Ранее мы сообщали о том, что в Западном Казахстане стали чаще пропадать дети.

Аксинья Титова
