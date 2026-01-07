#Казахстан в сравнении
Мир

Полицейские задержали мужчину, признавшегося в утоплении ребенка в ванне

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 03:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Житель Бузулука в Оренбургской области России утопил ребенка сожительницы в ванне из-за того, что он плакал, сообщает Zakon.kz.

По данным СУ СК России по Оренбургской области, инцидент произошел в ночь на 6 января в квартире в Бузулуке на улице Гая.

По версии следствия, 21-летний мужчина применил насилие к ребенку, а затем опустил его в ванну с водой и удерживал там, пока мальчик не перестал подавать признаки жизни. Молодого человека задержали и допросили, он полностью признал свою вину.

В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области сообщили, что мужчина расправился с сыном сожительницы, родившимся в 2024 году. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян.

"Мальчик плакал, чем помешал мужчине и он, сначала избил его, а потом утопил в ванной. Мать ребенка в этот момент спала, так как тоже находилась в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Обвиняемый арестован.

Ранее сообщалось, что в России задержали хирурга-самоучку, проводившую смертельную операцию блогерше на ягодицах.

Аксинья Титова
