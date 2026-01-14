В каких странах нет пенсий по старости и почему

Пенсионные программы есть практически во всех странах мирах, но существуют страны, в которых пожилым людям не предусмотрены никакие выплаты. Местным жителям приходится надеяться только на себя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала экономист Юлия Тулупникова изданию Финансы Mail, проблема в том, что граждане некоторых стран не попадают под действие пенсионных программ.

Китай

Здесь пенсионные выплаты положены не всем представителям старшего поколения. Из-за этого возникло заблуждение, будто пенсий в Китае вообще нет. На пенсию в КНР могут рассчитывать граждане, работавшие в госорганах и на крупных городских предприятиях. 20% китайцев не подпадают под действие ни одной из пенсионных программ. В эту категорию граждан входят сельские жители, которые из-за особой системы прописки (хукоу) не могут легально работать в городах и участвовать в системе социального страхования.

Вьетнам и Филиппины

Пенсионные выплаты во Вьетнаме и Филиппинах предусмотрены только для тех, кто работал на государство. Кроме того, во Вьетнаме пенсию получают только городское население и рабочие промышленных предприятий.

Индия

В Индии нет понятия "пенсия по старости". На пенсионные выплаты вправе претендовать только госслужащие, то есть 12% населения. Забота о пожилых людях ложится на семьи и социальные программы, реализуемые через религиозные фонды.

Ирак и Пакистан

Здесь аналогичная ситуация. Ирак и Пакистан – страны, где пенсионные выплаты получают только государственные служащие и работники важных сфер, в частности, нефтедобычи. Остальные граждане остаются без выплат: их содержат дети и прочие родственники, благо в подобных странах семьи традиционно большие.

Афганистан

По словам Тулупниковой, это, пожалуй, наименее привлекательная страна для пенсионеров. Соцпособий там нет, а средняя продолжительность жизни не превышает 45 лет.

Танзания и Гондурас

Жители Танзании и Гондураса обходятся без поддержки государства и поэтому вынуждены работать всю жизнь, чтобы "хоть как-то существовать". На материальную помощь могут рассчитывать лишь полицейские и военные пожилого возраста.

В Гондурасе пенсии, хоть и небольшие, платят всем, кто достиг 60 лет. Но такая планка настолько высока, что доживают до нее немногие. В итоге государственные выплаты по старости получают только 4% граждан.

Таиланд

Пенсию получают только тайцы, которые свыше 15 лет проработали на государство. Размер выплат составляет 500 долларов. Остальным гражданам пенсии не положены. Проблема в том, что большая часть населения страны работает неофициально.

Гамбия

Пенсии доступны только сотрудникам бюджетных организаций и коммерческих фирм с госучастием. Некоторые рабочие, занятые на производствах или живущие в городах, также могут претендовать на пенсию, чего нельзя сказать о занятых в сельском хозяйстве и работающих нелегально. В результате в пенсионную систему входит лишь 20% граждан.

Гана

Имеющиеся в стране государственные фонды работают с сотрудниками частного и государственного сектора, торговцами, фермерами, владельцами малого бизнеса. Также предусмотрены выплаты военным, полицейским и некоторым чиновникам. Фактически пенсии получают лишь 10% работающих граждан, а оставшиеся в старости остаются без поддержки от государства.

