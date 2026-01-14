Отмена 17 тыс. билетов: легенда хоккея призвал лишить США ЧМ по футболу и Олимпиады

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал отмену 17 тыс. билетов на ЧМ по футболу в США, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) спортсмен отметил, что США не должны проводить крупные спортивные турниры, такие как чемпионат мира по футбола и Олимпийские игры.







"17 тыс. отмененных билетов на чемпионат мира по футболу? Этого недостаточно! Страна, где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают... И страна, которая не уважает международное право, не должна принимать чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры!" – написал он.

17 thousand canceled tickets for the World Cup? That's not enough! A country where democracy is withering and violence and repression are prevalent... And a country that does not respect international law should not host the World Cup or the Olympics! pic.twitter.com/bOQUPKw5SG — Dominik Hasek (@hasek_dominik) January 14, 2026

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение Конгресса законопроект о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и предоставлении ей статуса штата. Инициатива может уполномочить президента США Дональда Трампа предпринять необходимые шаги для организации присоединения острова.