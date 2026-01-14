#Казахстан в сравнении
Мир

Отмена 17 тыс. билетов: легенда хоккея призвал лишить США ЧМ по футболу и Олимпиады

Доминик Гашек призвал лишить США ЧМ по футболу и Олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 20:13 Фото: Instagram/dominik.hasek_39
Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал отмену 17 тыс. билетов на ЧМ по футболу в США, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) спортсмен отметил, что США не должны проводить крупные спортивные турниры, такие как чемпионат мира по футбола и Олимпийские игры.


"17 тыс. отмененных билетов на чемпионат мира по футболу? Этого недостаточно! Страна, где демократия увядает, а насилие и репрессии процветают... И страна, которая не уважает международное право, не должна принимать чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры!" – написал он.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение Конгресса законопроект о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и предоставлении ей статуса штата. Инициатива может уполномочить президента США Дональда Трампа предпринять необходимые шаги для организации присоединения острова.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сколько билетов уже продано на ЧМ-2026 по футболу
12:22, 17 октября 2025
Сколько билетов уже продано на ЧМ-2026 по футболу
Названы предварительные цены на билеты ЧМ-2026 по футболу
15:46, 04 сентября 2025
Названы предварительные цены на билеты ЧМ-2026 по футболу
Фанатам двух африканских сборных запретят въезд в США на ЧМ-2026
16:03, 17 декабря 2025
Фанатам двух африканских сборных запретят въезд в США на ЧМ-2026
