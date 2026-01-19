Биатлон принес Казахстану мощное усиление перед Олимпиадой-2026
Как отметили 19 января в Министерстве туризма и спорта РК, квоты распределены на четырех спортсменов – двух мужчин и двух женщин. При этом лицензии предоставлены не конкретным атлетам, а Национальной сборной команде по биатлону. Окончательный состав участников Олимпиады будет определен тренерским штабом в ближайшее время.
С учетом новых квот общее количество олимпийских путевок в активе Казахстана достигло 40.
На данный момент казахстанские спортсмены обеспечили себе участие в Олимпийских играх в следующих видах спорта:
- Конькобежный спорт – 12 лицензийЕвгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко;
- Шорт-трек – 9 лицензийАбзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан;
- Фигурное катание – 2 лицензииМихаил Шайдоров, Софья Самоделкина;
- Биатлон – 17 лицензий2 мужчины и 2 женщины (состав будет объявлен дополнительно).
Итоговая информация по олимпийским лицензиям станет известна в конце января.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие более 3,5 тысячи спортсменов из 93 стран.
