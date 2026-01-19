#Казахстан в сравнении
Спорт

Биатлон принес Казахстану мощное усиление перед Олимпиадой-2026

Олимпийские игры, Казахстан, биатлон , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 18:14 Фото: МТС РК
Сборная Казахстана по биатлону завоевала 17 лицензий на участие в XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо по итогам этапов Кубка мира сезона 2025/2026, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 19 января в Министерстве туризма и спорта РК, квоты распределены на четырех спортсменов – двух мужчин и двух женщин. При этом лицензии предоставлены не конкретным атлетам, а Национальной сборной команде по биатлону. Окончательный состав участников Олимпиады будет определен тренерским штабом в ближайшее время.

С учетом новых квот общее количество олимпийских путевок в активе Казахстана достигло 40.

На данный момент казахстанские спортсмены обеспечили себе участие в Олимпийских играх в следующих видах спорта:

  • Конькобежный спорт – 12 лицензийЕвгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко;
  • Шорт-трек – 9 лицензийАбзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан;
  • Фигурное катание – 2 лицензииМихаил Шайдоров, Софья Самоделкина;
  • Биатлон – 17 лицензий2 мужчины и 2 женщины (состав будет объявлен дополнительно).

Итоговая информация по олимпийским лицензиям станет известна в конце января.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие более 3,5 тысячи спортсменов из 93 стран.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки примут Канаду в отборе Кубка Билли Джин Кинг-2026. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
