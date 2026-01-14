Госдепартамент США приостановил выдачу виз гражданам 75 стран

В список стран, подпадающих под ограничения, вошли Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Таиланд, Йемен, Нигерия и другие. При этом ограничение не распространяется на неиммиграционные визы, сообщает Zakon.kz.

Заместитель пресс‑секретаря Госдепартамента Томми Пиготт пояснил, пишет Live 5 News, что пауза в выдаче виз введена для того, чтобы предотвратить въезд иностранцев, потенциально обращающихся за социальными пособиями.

"Иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы Госдепартамент произвел переоценку иммиграционных процедур для предотвращения въезда иностранных граждан, которые будут пользоваться социальными пособиями и льготами", – подчеркнул Пиготт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины в 25% для каждой страны, которая ведет бизнес с Ираном.

