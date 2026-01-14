#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.43
594.86
6.49
Мир

Госдепартамент США приостановил выдачу виз гражданам 75 стран

виза, америка, США, выдача виз, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 22:24 Фото: freepik
В список стран, подпадающих под ограничения, вошли Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Таиланд, Йемен, Нигерия и другие. При этом ограничение не распространяется на неиммиграционные визы, сообщает Zakon.kz.

Заместитель пресс‑секретаря Госдепартамента Томми Пиготт пояснил, пишет Live 5 News, что пауза в выдаче виз введена для того, чтобы предотвратить въезд иностранцев, потенциально обращающихся за социальными пособиями.

"Иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы Госдепартамент произвел переоценку иммиграционных процедур для предотвращения въезда иностранных граждан, которые будут пользоваться социальными пособиями и льготами", – подчеркнул Пиготт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины в 25% для каждой страны, которая ведет бизнес с Ираном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
В США приостановили выдачу виз гражданам Палестины
10:36, 01 сентября 2025
В США приостановили выдачу виз гражданам Палестины
Россияне смогут подать документы на американскую визу только в Астане и Варшаве
06:25, 08 сентября 2025
Россияне смогут подать документы на американскую визу только в Астане и Варшаве
Виза в США: важное объявление сделали для казахстанцев
12:52, 21 апреля 2025
Виза в США: важное объявление сделали для казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: