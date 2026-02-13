Почему приостановили обработку виз для граждан ряда стран, объяснили в посольстве США

Посол США в Казахстане Джули М. Стаффт на встрече с журналистами 13 февраля 2026 года высказалась о приостановке обработки иммиграционных виз для граждан 75 стран, передает корреспондент Zakon.kz.

Джули М. Стаффт отметила, что США – это страна, которая была построена иммигрантами.

"Это очень сильная историческая составляющая, и поэтому также это отражено во всех наших НПА и законодательстве. Поэтому эта приостановка – это не полная отмена, мы считаем, что это временная мера. Процесс направлен на то, чтобы, наоборот, помочь миграционным потокам... Ранее также такие инициативы проводились для того, чтобы усовершенствовать существующие процессы", – добавила она.

При этом дипломат подчеркнула, что неиммиграционные визы, в том числе учебные визы для студентов, продолжают выдаваться в штатном режиме.

14 января 2026 года сообщалось, что Госдепартамент США приостановил выдачу виз гражданам 75 стран. В список стран, подпадающих под ограничения, вошли Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Таиланд, Йемен, Нигерия и другие.