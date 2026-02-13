#Казахстан в сравнении
Общество

Почему приостановили обработку виз для граждан ряда стран, объяснили в посольстве США

виза, Казахстан, Америка , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 16:26 Фото: freepik
Посол США в Казахстане Джули М. Стаффт на встрече с журналистами 13 февраля 2026 года высказалась о приостановке обработки иммиграционных виз для граждан 75 стран, передает корреспондент Zakon.kz.

Джули М. Стаффт отметила, что США – это страна, которая была построена иммигрантами.

"Это очень сильная историческая составляющая, и поэтому также это отражено во всех наших НПА и законодательстве. Поэтому эта приостановка – это не полная отмена, мы считаем, что это временная мера. Процесс направлен на то, чтобы, наоборот, помочь миграционным потокам... Ранее также такие инициативы проводились для того, чтобы усовершенствовать существующие процессы", – добавила она.

При этом дипломат подчеркнула, что неиммиграционные визы, в том числе учебные визы для студентов, продолжают выдаваться в штатном режиме.

14 января 2026 года сообщалось, что Госдепартамент США приостановил выдачу виз гражданам 75 стран. В список стран, подпадающих под ограничения, вошли Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Таиланд, Йемен, Нигерия и другие.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Посол США в РК заговорила на казахском языке
10:43, 22 января 2026
Посол США в РК заговорила на казахском языке
Посольство Италии приостанавливает выдачу виз в Казахстане
10:29, 24 января 2026
Посольство Италии приостанавливает выдачу виз в Казахстане
Упростят ли процедуру получения визы в США
13:48, 29 сентября 2023
Упростят ли процедуру получения визы в США
"Потрясшие" казахский бокс бойцы из Узбекистана подписали контракт с крупным промоушеном
16:15, Сегодня
"Потрясшие" казахский бокс бойцы из Узбекистана подписали контракт с крупным промоушеном
Михаил Шайдоров восхитил итальянцев своим костюмом на Олимпиаде
15:48, Сегодня
Михаил Шайдоров восхитил итальянцев своим костюмом на Олимпиаде
Определён график матчей сборной Казахстана в Лиге наций
15:15, Сегодня
Определён график матчей сборной Казахстана в Лиге наций
В России восхитились игроками СКА в победном матче с "Барысом": видео
14:53, Сегодня
В России восхитились игроками СКА в победном матче с "Барысом": видео
Ошибка в тексте: