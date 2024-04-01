26-летнего спасателя дважды ударили ножом
Фото: пресс-служба МЧС РК
26-летний сержант гражданской защиты получил ножевое ранение. Инцидент произошел 31 марта вблизи поселка Жалпактал Казталовского района Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС Казахстана, он был ранен на берегу реки Караозен при оказании помощи местным жителям. В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди. Сейчас пациент находится под наблюдением медиков.
По данным правоохранительных органов, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Нож был оставлен на месте происшествия, а после изъят полицией. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Идет досудебное расследование.
Военнослужащие страны продолжают оказывать помощь в круглосуточном режиме.
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