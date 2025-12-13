Морские биологи впервые засняли совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося, сообщает Zakon.kz.

В холодных водах у берегов Британской Колумбии обитают "резидентные" косатки (Orcinus orca ater). Это особый подвид косаток (Orcinus orca), который почти полностью питается чавычей – самым крупным видом тихоокеанского лосося.

В том же районе рядом с Orcinus orca ater плавают белобокие дельфины (Lagenorhynchus obliquidens). Они гораздо социальнее и общительнее, чем косатки, при этом предпочитают более разнообразную пищу: сельдь и мелкую рыбу.

<br>

Продолжительные наблюдения с лодок за Lagenorhynchus obliquidens показали, что дельфины плавают в считаных метрах от косаток и не боятся находиться рядом.

Почему же Orcinus orca ater и Lagenorhynchus obliquidens так спокойно плавают вместе? Ученые выдвинули две гипотезы. Согласно первой, дельфины могут использовать "резидентных" косаток как "живой щит" для защиты от более опасных хищников – косаток Бигга. Это не сотрудничество, а односторонняя тактика выживания дельфинов.

Вторая гипотеза гласит, что дельфины, вероятно, просто воруют пищу у косаток. Обе гипотезы имели существенный изъян: не могли убедительно объяснить, почему ревностные охотники – косатки – терпели присутствие дельфинов, не проявляя к ним ни малейшей агрессии. Более того, мутная вода и большая глубина скрывали ключевые детали подводных взаимодействий. Разгадать эту тайну помогли только технологии, позволившие, наконец, заглянуть в глубину.

В 2020 году международная команда морских биологов под руководством Сары Фортуны из Университета Далхаузи в Канаде попыталась окончательно разобраться в этом вопросе. После многолетних исследований, результаты которых опубликованы в журнале Nature Scientific Reports, авторы опровергли две ранее выдвинутые гипотезы и показали, что на самом деле косатки и дельфины организуют межвидовое сотрудничество, чтобы вместе охотиться на лосося.

<br>

Во время полевых работ ученые применили комплексный технологический подход: беспилотники для аэросъемки, датчики движения и акустические датчики, специальные телеметрические метки, а также компактные камеры.

В 25 эпизодах, когда косатки встречали дельфинов, они меняли курс и следовали за дельфинами. В общей сложности косатки разворачивались в сторону дельфинов 102 раза.

Но самое интересное происходило под водой. Данные с акустических датчиков и камер показали, что четыре помеченные косатки вместе с дельфинами погружались на глубину до 60 метров – в темную зону, где крупный лосось прячется среди скал и расщелин.

Когда охота заканчивалась успехом, наступал этап, который сложно объяснить простым соседством. Косатка хватала крупную чавычу, выносила ее на поверхность и разрывала на части, чтобы поделиться с членами своей семейной группы. В этот момент появлялись дельфины. Они подплывали к голове косатки и подбирали остатки рыбы.

Для дельфинов чавыча слишком велика, чтобы поймать и проглотить целиком, поэтому такие объедки –ценный источник пищи. При этом косатки не проявляли никакой агрессии к назойливым сотрапезникам.

Ранее люди попали в конец рейтинга моногамных млекопитающих: они между бобрами и гиббонами.