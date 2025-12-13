#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Наука и технологии

Морские биологи впервые засняли совместную охоту косаток и дельфинов

Косатки и дельфины охотятся, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 07:20 Фото: X/Cheng
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося, сообщает Zakon.kz.

В холодных водах у берегов Британской Колумбии обитают "резидентные" косатки (Orcinus orca ater). Это особый подвид косаток (Orcinus orca), который почти полностью питается чавычей – самым крупным видом тихоокеанского лосося.

В том же районе рядом с Orcinus orca ater плавают белобокие дельфины (Lagenorhynchus obliquidens). Они гораздо социальнее и общительнее, чем косатки, при этом предпочитают более разнообразную пищу: сельдь и мелкую рыбу.

Продолжительные наблюдения с лодок за Lagenorhynchus obliquidens показали, что дельфины плавают в считаных метрах от косаток и не боятся находиться рядом.

Почему же Orcinus orca ater и Lagenorhynchus obliquidens так спокойно плавают вместе? Ученые выдвинули две гипотезы. Согласно первой, дельфины могут использовать "резидентных" косаток как "живой щит" для защиты от более опасных хищников – косаток Бигга. Это не сотрудничество, а односторонняя тактика выживания дельфинов.

Вторая гипотеза гласит, что дельфины, вероятно, просто воруют пищу у косаток. Обе гипотезы имели существенный изъян: не могли убедительно объяснить, почему ревностные охотники – косатки – терпели присутствие дельфинов, не проявляя к ним ни малейшей агрессии. Более того, мутная вода и большая глубина скрывали ключевые детали подводных взаимодействий. Разгадать эту тайну помогли только технологии, позволившие, наконец, заглянуть в глубину.

В 2020 году международная команда морских биологов под руководством Сары Фортуны из Университета Далхаузи в Канаде попыталась окончательно разобраться в этом вопросе. После многолетних исследований, результаты которых опубликованы в журнале Nature Scientific Reports, авторы опровергли две ранее выдвинутые гипотезы и показали, что на самом деле косатки и дельфины организуют межвидовое сотрудничество, чтобы вместе охотиться на лосося.

Во время полевых работ ученые применили комплексный технологический подход: беспилотники для аэросъемки, датчики движения и акустические датчики, специальные телеметрические метки, а также компактные камеры.

В 25 эпизодах, когда косатки встречали дельфинов, они меняли курс и следовали за дельфинами. В общей сложности косатки разворачивались в сторону дельфинов 102 раза.

Но самое интересное происходило под водой. Данные с акустических датчиков и камер показали, что четыре помеченные косатки вместе с дельфинами погружались на глубину до 60 метров – в темную зону, где крупный лосось прячется среди скал и расщелин.

Когда охота заканчивалась успехом, наступал этап, который сложно объяснить простым соседством. Косатка хватала крупную чавычу, выносила ее на поверхность и разрывала на части, чтобы поделиться с членами своей семейной группы. В этот момент появлялись дельфины. Они подплывали к голове косатки и подбирали остатки рыбы.

Для дельфинов чавыча слишком велика, чтобы поймать и проглотить целиком, поэтому такие объедки –ценный источник пищи. При этом косатки не проявляли никакой агрессии к назойливым сотрапезникам.

Ранее люди попали в конец рейтинга моногамных млекопитающих: они между бобрами и гиббонами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Исследователи запечатлели, как косатки обучают детенышей охоте на тюленей
08:40, 11 февраля 2025
Исследователи запечатлели, как косатки обучают детенышей охоте на тюленей
Блестящий золотой шар, найденный на морском дне, озадачил ученых
10:38, 08 сентября 2023
Блестящий золотой шар, найденный на морском дне, озадачил ученых
"Червь-аккордеон": ученые открыли новое морское существо
03:20, 10 мая 2025
"Червь-аккордеон": ученые открыли новое морское существо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: