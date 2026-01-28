#Казахстан в сравнении
Мир

Женщина бросила своих детей прямо в салоне красоты

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 07:30 Фото: unsplash
Жительница Азербайджана оставила в одном из салонов красоты своих двух малолетних детей. В результате оперативного вмешательства государственных структур несовершеннолетних поместили в приют, сообщает Zakon.kz.

Как пишет oxu.az, по словам сотрудника приюта Мушфига Гумбатлы, изначально дети жили с отцом, затем были переданы бабушке и дедушке.

"Мать забрала их оттуда, некоторое время смотрела за ними, а потом оставила в каком-то салоне красоты у своей подруги. По имеющимся данным, женщина страдает от вредных привычек. Из-за того, что она не проявляла должного внимания к детям, они были лишены ухода и возможности получать образование. Несмотря на все это, дети говорят, что очень любят свою маму", – рассказал он.

Также сообщается, что мать некоторое время оставалась с детьми в одной из бань в Баку, после этого она внезапно исчезла, и в течение 4-5 дней о ней не было никаких известий. Тогда сотрудники заведения обратились в Агентство социальных услуг.

По информации, распространенной на странице приюта для женщин и детей Mehriban в соцсети, отмечается, что у одного из детей имеются проблемы с сердцем.

Ранее стали известны подробности жестокого убийства, совершенного в Шамкирском районе (на западе Азербайджана).

Аксинья Титова
