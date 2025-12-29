Косметолог разоблачила модные процедуры, которые не работают

Звездный медицинский специалист по нехирургической косметологии Ануш Мовсесян назвала процедуры, которые, несмотря на громкую рекламу и популярность в соцсетях, на деле оказываются малоэффективными, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, за десять лет работы в индустрии она выработала скептическое отношение к модным трендам, передает издание New York Post.

"Лично я работаю в этой индустрии 10 лет и, как правило, стараюсь избегать модных процедур. Все, что становится вирусным в социальных сетях или получает модное название, обычно обещает слишком много, а на деле мало что дает, и это то, против чего я категорически выступаю", – подчеркнула Мовсесян.

Одной из самых бесполезных процедур специалист назвала нитевой лифтинг. По ее словам, добиться заметного эффекта с помощью нитей удается крайне редко, поскольку пациент должен соответствовать целому ряду строгих критериев:

возраст;

эластичность кожи;

зоны, на которые воздействуют нить и ее толщина.

В список сомнительных трендов также попал так называемый "ботокс для Барби". Это инъекции в трапециевидные мышцы шеи и плеч, которые якобы делают силуэт более изящным.

Кроме того, Мовсесян усомнилась в эффективности "русской техники увеличения губ", при которой филлеры на основе гиалуроновой кислоты вводятся вертикально, а не для создания объема.

Отдельно эксперт призвала отказаться от ботокса в ступнях. Эта процедура применяется для снижения боли при ношении обуви на высоком каблуке, однако, по словам медика, она не дает ожидаемого результата.

Завершая список, Мовсесян указала на плазменную ручку, которая активно рекламируется как способ омоложения кожи.

"Прибор обещает улучшить состояние пациентов, но не оправдывает ожиданий. И зачастую в результате на коже остается пигментация, которая может сохраняться в течение нескольких месяцев", – отметила специалист.

