Парацетамол во время беременности не вызывает аутизм вопреки утверждениям Трампа – исследование

Прием парацетамола во время беременности не повышает риск аутизма, СДВГ или нарушений интеллектуального развития у детей. Опубликованы новые результаты исследований международных ученых, сообщает Zakon.kz.

Согласно масштабному обзору, опубликованному в журнале The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health, авторы исследования отобрали 43 наиболее надежных лабораторных результата применения парацетамола во время беременности. В них анализировались истории сотен тысяч женщин. При этом особое внимание уделялось сравнению беременностей, в которых будущая мать принимала обезболивающий препарат, вместе с теми, где парацетамол не использовался.

Также одним из критериев оценки влияния препаратов было сравнение братьев и сестер. Это позволяло исключить генетический фактор и влияние семейной среды. Детей наблюдали в течение более чем пяти лет.

"Когда провели анализы, мы не нашли никаких связей, никаких ассоциаций, никаких признаков того, что парацетамол повышает риск аутизма. Вывод очевиден: парацетамол остается безопасным вариантом при беременности, если принимать его в соответствии с рекомендациями", – рассказал в интервью журналистам ведущий автор исследования, консультант‑акушер профессор Асма Халил.

Также врач отметил, что текущие медицинские рекомендации для беременных прямо предписывают использовать парацетамол для снятия боли и снижения температуры. Отказ от такого лечения повышает риск выкидыша, преждевременных родов и нарушений развития у младенца.

В свою очередь, как отмечают зарубежные СМИ, президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года заявил, что парацетамол "до добра не доводит" и что беременным женщинам следует избегать его приема.

Тогда его слова подверглись критике медицинских организаций по всему миру. По словам экспертов, новая публикация в Lancet соответствует самым высоким научным стандартам и должна поставить точку в спорах о безопасности парацетамола.

