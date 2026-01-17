#Казахстан в сравнении
Мир

Парацетамол во время беременности не вызывает аутизм вопреки утверждениям Трампа – исследование

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 13:37 Фото: pexels
Прием парацетамола во время беременности не повышает риск аутизма, СДВГ или нарушений интеллектуального развития у детей. Опубликованы новые результаты исследований международных ученых, сообщает Zakon.kz.

Согласно масштабному обзору, опубликованному в журнале The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health, авторы исследования отобрали 43 наиболее надежных лабораторных результата применения парацетамола во время беременности. В них анализировались истории сотен тысяч женщин. При этом особое внимание уделялось сравнению беременностей, в которых будущая мать принимала обезболивающий препарат, вместе с теми, где парацетамол не использовался.

Также одним из критериев оценки влияния препаратов было сравнение братьев и сестер. Это позволяло исключить генетический фактор и влияние семейной среды. Детей наблюдали в течение более чем пяти лет.

"Когда провели анализы, мы не нашли никаких связей, никаких ассоциаций, никаких признаков того, что парацетамол повышает риск аутизма. Вывод очевиден: парацетамол остается безопасным вариантом при беременности, если принимать его в соответствии с рекомендациями", – рассказал в интервью журналистам ведущий автор исследования, консультант‑акушер профессор Асма Халил.

Также врач отметил, что текущие медицинские рекомендации для беременных прямо предписывают использовать парацетамол для снятия боли и снижения температуры. Отказ от такого лечения повышает риск выкидыша, преждевременных родов и нарушений развития у младенца.

В свою очередь, как отмечают зарубежные СМИ, президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года заявил, что парацетамол "до добра не доводит" и что беременным женщинам следует избегать его приема.

Тогда его слова подверглись критике медицинских организаций по всему миру. По словам экспертов, новая публикация в Lancet соответствует самым высоким научным стандартам и должна поставить точку в спорах о безопасности парацетамола.

Летом прошлого года Дональд Трамп "объявил войну" контрацептивам. Администрация президента США решила уничтожить контрацептивы на сумму 9,7 млн долларов вместо того, чтобы отправить их за границу нуждающимся женщинам.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
