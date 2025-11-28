#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Что показало крупное исследование о риске развития аутизма у детей

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 07:53 Фото: pixabay
В Израиле специалисты университета имени Бен-Гуриона провели исследование, охватившее более 51 тыс. случаев рождения детей. В итоге они пришли к выводу, что нарушение выработки гормонов щитовидной железы до наступления беременности может повысить риск развития аутизма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, у 4409 участниц выявили отклонения уровней гормонов щитовидной железы от нормы до беременности, во время нее или на обоих этапах. Анализ показал, что сама по себе корректируемая дисфункция не связана со значимым увеличением риска развития расстройства аутистического спектра (РАС). Нарушения, возникшие только во время беременности, также не оказывали существенного влияния.

Отмечается, что в случае, если проблемы с щитовидной железой присутствовали до беременности и сохранялись во время нее, вероятность развития РАС у детей увеличивалась более чем вдвое. Особенно это касалось женщин с пониженной функцией железы и низким уровнем тиреоидных гормонов. Чем дольше сохранялся гипотиреоз, тем выше был риск: при недостатке гормонов на протяжении всех трех триместров он возрастал более чем втрое.

Как уточняется, в связи с тем, что подобных участниц было слишком мало, отдельный анализ случаев повышенной активности щитовидной железы специалисты не проводили. По их словам, материнские тиреоидные гормоны критически важны для развития мозга плода.

Израильские эксперты напомнили, что аутизм относится к расстройствам нейроразвития, проявляющимся в особенностях общения, поведения и восприятия окружающего мира. Пациенты с РАС часто не стремятся устанавливать контакт, не демонстрируют типичной для их возраста привязанности. В ряде случаев речь полностью отсутствует. Современные научные исследования указывают на многофакторную природу расстройства, где взаимодействуют генетические, средовые и биохимические факторы.

Ранее сообщалось, что международная команда ученых выяснила, что люди с аутическими чертами меньше обращают внимание на животных.

Елена Беляева
Елена Беляева
