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Наука и технологии

Подгоревший хлеб вызывает рак – исследование

хлеб, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 16:23 Фото: pixabay
В подгоревшем хлебе содержится вредное соединение, способное повреждать ДНК и повышать риск развития рака. Ученые выяснили, так ли это на самом деле, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, концентрация вредного соединения в подгоревшем хлебе настолько мала, что не представляет серьезной угрозы для здоровья. Об этом рассказал Эд Янг, представитель благотворительной и исследовательской организации по изучению рака Cancer Research UK.

Ученые подтвердили, что при поджаривании крахмалосодержащих продуктов (таких как картофель и хлеб) действительно образуется акриламид — потенциально канцерогенное вещество, также присутствующее в табачном дыме. Однако данные исследований показывают, что реальные риски для человека сильно преувеличены.

По словам Янга, во многих ранних экспериментах на животных использовались крайне высокие дозы акриламида, несопоставимые с тем количеством, которое человек получает с пищей. Поэтому результаты таких исследований нельзя применять по отношению к людям.

Специалисты подчеркивают, что основными факторами риска развития онкологических заболеваний служат регулярное употребление алкоголя, красного и переработанного мяса, а также продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли.

Ранее нутрициолог объяснила, почему хлеб полезен при похудении. По словам специалиста, людям, стремящимся снизить вес, не стоит полностью исключать этот продукт из рациона, так как он является источником ценных минералов и клетчатки.

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Андрей Дюсупов
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