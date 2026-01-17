#Казахстан в сравнении
Мир

Трагедия на Филиппинах: скопившийся мусор вызвал смертельный оползень

обвал на свалке унес жизни 35 жителей Филиппин, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 21:48 Фото: скриншот видео
В деревне Биналив, которая служит местом захоронения отходов из города Себу на Филиппинах, из-за скопления мусора сошел оползень, в результате чего погибли люди, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета PhilStar, трагедия произошла 8 января, однако число погибших стало известно только теперь.

"Спустя девять дней после смертоносного схода оползня на свалке в квартале Биналив в городе Себу местные власти подтвердили, что по состоянию на субботу, 17 января, погибли 35 человек, 18 пострадали", – говорится в сообщении.

Также, по данным издания, 14 из 18 пострадавших в результате инцидента выписали из больницы, четверо оставшихся все еще продолжают проходить лечение.

Уточняется, что на месте все еще ищут одного человека. Предполагается, что он находится под завалами.

Местные власти предполагают, что катастрофу спровоцировало плохое управление отходами и превышение всех норм безопасности из-за скопления мусора, а также многократная срезка грунта и уничтожение почвенного покрова.

Между тем, управляющая свалкой компания считает, что причиной оползня могло стать землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее в сентябре 2025 года, которое, предположительно, ослабило грунт под скоплениями мусора.

Ранее, в ноябре 2025 года, более 500 человек погибли в результате наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
