Трагедия на Филиппинах: скопившийся мусор вызвал смертельный оползень

В деревне Биналив, которая служит местом захоронения отходов из города Себу на Филиппинах, из-за скопления мусора сошел оползень, в результате чего погибли люди, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета PhilStar, трагедия произошла 8 января, однако число погибших стало известно только теперь.

"Спустя девять дней после смертоносного схода оползня на свалке в квартале Биналив в городе Себу местные власти подтвердили, что по состоянию на субботу, 17 января, погибли 35 человек, 18 пострадали", – говорится в сообщении.

Также, по данным издания, 14 из 18 пострадавших в результате инцидента выписали из больницы, четверо оставшихся все еще продолжают проходить лечение.

Уточняется, что на месте все еще ищут одного человека. Предполагается, что он находится под завалами.

The death toll from a landfill landslide in Cebu City, the #Philippines, has climbed to 31, while five people remain missing, local media ABS-CBN reports, citing a Cebu City councilor.

On January 8, a landslide occurred at a landfill located in the village of Binaliw, which…



January 16, 2026

Местные власти предполагают, что катастрофу спровоцировало плохое управление отходами и превышение всех норм безопасности из-за скопления мусора, а также многократная срезка грунта и уничтожение почвенного покрова.

Между тем, управляющая свалкой компания считает, что причиной оползня могло стать землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее в сентябре 2025 года, которое, предположительно, ослабило грунт под скоплениями мусора.

Two people have died and 35 others are missing in the Philippines, after a waste management facility split in the village of Binaliw, north of Cebu Cirty, causing an avalanche of rubbish and debris.



January 11, 2026

Ранее, в ноябре 2025 года, более 500 человек погибли в результате наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии.