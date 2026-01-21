Смертельная драка на дороге в Шымкенте: подозреваемых задержали

20 января 2026 года дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Шымкенте переросло в массовую драку, в ходе которой убили 40-летнего жителя города. Уже сегодня, 21 января, стало известно о задержании четырех мужчин, подозреваемых в убийстве и совершении хулиганства, сообщает Zakon.kz.

По данным городского Департамента полиции (ДП), задержанные водворены в изолятор временного содержания.

"В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия". Пресс-служба ДП Шымкента

В ведомстве уточнили, что 40-летний мужчина скончался в результате ножевых ранений, еще один госпитализирован.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Хулиганство" и "Похищение человека". Пресс-служба ДП Шымкента

Также стражи порядка подчеркнули, что для установления и задержания подозреваемых были задействованы все силы и средства Департамента полиции.

Теперь проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела.

Стоит отметить, что 20 января 2026 года начальник Департамента полиции (ДП) Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов были освобождены от занимаемых должностей после поручения Касым-Жомарта Токаева в связи с убийством 21-летней студентки.